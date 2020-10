¿Diego Rolan de blanquiazul?

El Deportivo afronta las últimas horas de mercado con algunos deberes pendientes. A las doce de la noche se cierra el plazo de fichajes y el equipo coruñés tiene que afrontar la llegada de un central y solucionar el caso Rolan como asuntos prioritarios.

En las últimas horas los blanquiazules han conseguido retener a Keko. El extremo está pendiente de retocar algún aspecto de su contrato pero ya ha dado el sí a la dirección deportiva. Con él en la plantilla el Dépor retiene a un atacante diferencial en la categoría. En las últimas horas se ha especulado con la posibilidad de incorporar a otro futbolista de ataque. Quizás el club tenga la solución "en casa" con Diego Rolan. A estas alturas del mercado el Deportivo no descarta que el uruguayo tenga ficha y se enfunde, por fin, la camiseta blanquiazul. Tras haberse truncado la opción de traspaso a Méjico, su venta al Nimes francés está "atascada" según fuentes de la negociación. Por eso, el Deportivo no descarta retocar su contrato tal y como ha sucedido con otros futbolistas de la plantilla, compensándole el sacrificio económico de esta campaña con mejoras en las posteriores. Este deseo del club puede ser la vuelta de tuerca definitiva para que el charrúa no obstaculice su traspaso al fútbol francés, aunque de persistir la paralización de las negociaciones, al delantero no le quedaría más opción que jugar en A Coruña. En la actual plantilla sería otro lujo en manos de Fernando Vázquez, más aún teniendo en cuenta que puede jugar en cualquier puesto del ataque.

Lo que parece más claro es el sustituto de Michele Somma. El ex del Numancia Derik Osede está cerca de estampar su firma y convertirse en el tercer central del plantel.