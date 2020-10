La Audiencia Nacional desestima el recurso de la familia de Diego Bello

La justicia española no investigará el asesinato del coruñés Diego Bello por disparos de la policía filipina. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación presentado por la familia, que sí cree que los jueces españoles pueden intervenir. Estos alegan que no tienen competencias.

Los familiares de Diego Bello consideran que una vez agotada la vía judicial corresponde al gobierno central exigir contundentemente que se haga justicia. A día de hoy, señalan, los policías que mataron al joven coruñés de 32 años siguen en sus puestos. Francisco Lafuente, tío de Diego, insta al Gobierno del Estado a tomar parte: "Que goberno filipino que se ten por amigo do goberno español se entere de que aqui non se transige, non se pode mirar para outro lado por parte do goberno español."

Desde su asesinato, la familia de Diego Bello han tratado de limpiar su nombre, después de que la policía filipina justificase su acción en que se trataba de una operación contra el narcotráfico.

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas concluyó que "la policía disparó deliberadamente a matar" a Diego Bello que murió a tiros el pasado 7 de enero en la isla de Siargao. La investigación pone en duda el argumento del jefe del operativo que señaló que los disparos fueron en defensa propia porque Diego era un peligroso narcotraficante.