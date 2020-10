La crisis interna de Ciudadanos en la provincia de Granada provoca fuga de militantes en las últimas semanas

Crisis interna en la organización provincial de Ciudadanos en Granada. La reciente destitución del director del Instituto de la Juventud en Granada y el nombramiento de un polémico sustituto provocan numerosas bajas de militantes en la formación.

El relevo es síntoma y fruto de una crisis más profunda que ya se dejó varias decenas de militantes más hace dos semanas al ser revalidado el alcalde de Granada, Luis Salvador, como coordinador provincial del partido naranja. El malestar interno con el refrendo a Salvador por parte de la cúpula nacional del partido provocó esas bajas que han ido a más en las últimas horas con la destitución de Juanmi Perea como coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, organismo de la Junta de Andalucía. Así lo admiten a la SER fuentes internas de la formación naranja en consonancia con lo que cargos públicos y militantes de base de la formación están aireando públicamente estos días en redes sociales.

La destitución de Perea y la del resto de coordinadores provinciales es una muestra más de la crisis interna del partido en Andalucía. El vicepresidente y de la Junta y líder regional naranja Juan Marín ha impuesto su criterio, y sus nombres, sobre el ala crítica del partido.

La organización de Ciudadanos en la provincia de Granada asegura que no va a hacer ninguna declaración pública. Insiste en que los relevos en el Instituto Andaluz de la Juventud son fruto de las nuevas adscripciones de competencias en la consejería de Igualdad. Efectivamente, la última reordenación del gobierno de la Junta vacía de competencias la consejería de Rocío Ruiz, cargo público en claro enfrentamiento interno con Marín.

El ala crítica de Ciudadanos no ha ocultado su decepción con esos relevos. En Granada, el diputado regional Raúl Fernández y el concejal y portavoz municipal de la capital Manuel Olivares han expresado su apoyo público al destituido Juanmi Perea.

Fuentes internas de Ciudadanos confirman a la SER que, tras la ratificación de Luis Salvador como coordinador provincial, esta destitución y el nombramiento de su sustituto, Juan Carlos Aybar -envuelto en varias polémicas públicas- ha caído como un jarro de agua fría entre el sector crítico, desde donde han partido numerosas bajas de militancia. Este malestar y el anuncio de la bajas son asuntos discutidos abiertamente en los distintos grupos internos del partido. Pero la crisis es pública. Tanto que en las redes sociales de los protagonistas se puede leeencanir el fuego cruzado, tanto en Granada como en Andalucía. De hecho, el senador por Andalucía y exdiputado por Granada, Fran Hervías, ha acusado públicamente a Juan Marín de realizar una purga en el Instituto de la Juventud.

Crisis institucional

A esta crisis interna, se une la crisis institucional en la capital. El positivo en covid del alcalde de Granada se convierte en un nuevo motivo de inestabilidad municipal. El grupo municipal de Vox ha pedido hoy formalmente a los siete tenientes alcalde que presenten su dimisión ante la decisión del alcalde, Luis Salvador, en cuarentena en su casa y sin síntomas, de no delegar su cargo en ninguno de ellos ni darse de baja.

El portavoz Onofre Miralles asegura que el alcalde no puede ejercer de forma correcta desde su casa. Asegura que ser regidor de una ciudad como Granada no es el mejor ejemplo de teletrabajo y muchos asuntos se están quedando sin resolver. Asegura que los siete tenientes alcalde deben dimitir por no haber reclamado su labor como sustitutos del alcalde. Considera que es un gasto innecesario para la ciudad.

Tras la petición de Vox, los grupos municipales determinarán en los próximos días cómo se desarrollará la investigación sobre si el alcalde actuó correctamente y en tiempo tras conocerse las sospechas de positivo de covid de su más directo colaborador. Luis Salvador deberá explicarse en una comisión que será abierta a la prensa.