Intervienen una daga de 15 centímetros a una persona que amenazaba a un grupo de jóvenes en Palencia

A las 23:44 h. del pasado sábado 3 de octubre, el 112 comunica amenazas sufridas por un grupo de jóvenes por parte de una persona en el Parque del Salón. Se localiza por las inmediaciones al causante, a quien se le interviene una daga de 15 centímetros y se levanta acta.

Además a 18:34 h. en la C/ Labrador, la madre de un menor, comunica que una persona mayor ha lanzado una piedra a su hijo y un amigo mientras jugaban. Personada la policía no se localiza al causante.

Por otro lado, el mismo sábado a las 4:56 h., en el Paseo del Salón, se identifica y denuncia a un conductor de 27 años por circular sin el correspondiente seguro obligatorio. Al copiloto, varón de 28 años, se le identifica y denuncia por tenencia de estupefacientes. Asimismo, se intervienen del interior del vehículo varios objetos (destornilladores, llaves inglesas y un palo de grandes dimensiones).

Además el domingo día 4, en la C/ Marcos de Celis, se localiza un vehículo circulando con escape ineficaz, por lo que se identifica y denuncia a su conductor de 19 años por los hechos, por realizar reforma de importancia en el vehículo sin autorización y por falta de respeto a la autoridad. En la intervención se persona la madre del conductor, quien tras su negativa a identificarse, es propuesta para sanción por desobediencia, agravada por falta de respeto a los Agentes.

Durante el f´in de semana el parte de sucesos de la Policía Local también recoge distintas intervenciones que tienen que ver con fiestas particulares y botellones: El sábado en la Avda. Santander, se identifica y denuncia a una joven de 19 años por las molestias generadas a los vecinos, celebrando una fiesta en su domicilio, con la música a gran volumen. En la Avda. Castilla, se observa un grupo de jóvenes con bolsas conteniendo bebidas; ante la presencia Policial, abandonan el lugar, excepto dos de ellos, quienes son amonestados y requisado el alcohol que portaban, el cual queda a disposición de los padres para su recogida. En el Paseo de la Julia, se identifica a 8 mujeres menores de edad quienes se encontraban realizando botellón. Se avisa a los padres de cada una de ellas para que acudan a recogerlas. El domingo a las 0:10 h., en la C/ La Cestilla, el 112 comunica la presencia de jóvenes haciendo botellón fumando y sin mascarilla. Se les informa la manera de proceder cuando hay mucha gente y se identifica y denuncia a un joven de 22 años por consumo de alcohol en la vía pública. También en la Avda. Madrid, tras queja de vecinos por ruidos, causados desde una vivienda donde están celebrando una fiesta, se comprueban los hechos, siendo identificada y propuesta para sanción la propietaria de la vivienda. A las 2:50 h., en la Avda. Castilla, se colabora con Policía Nacional en la identificación de un grupo de 17 jóvenes, quienes se encontraban en el interior de un local siendo el máximo autorizado de grupos de 6. A las 3:20 h., en la C/ Cenera de Zalima, tras quejas recibidas por ruidos causados desde una vivienda, con la música muy alta, se comprueban los hechos siendo propuesto para sanción el responsable de la vivienda. A las 20:27 h., en la C/ Magisterio, tras queja de vecina por ruidos en un establecimiento comercial, se comprueba que el citado establecimiento está incumpliendo la normativa, siendo denunciado por falta de respeto a los agentes, por no respetar la distancia de seguridad entre las personas que se encontraban en el interior, y por permitir jugar al futbolín.