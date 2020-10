Sanidad, educación y despoblación centran las demandas del PSOE

El Consejo Territorial del PSOE de Segovia, reunido por video conferencia en la tarde noche del viernes, ha aprobado por una unanimidad tres Resoluciones, la primera instando a la Junta de Castilla y León a incluir en los Presupuestos de 2021 todas las infraestructuras y dotaciones sanitarias que Segovia necesita; la segunda exigiendo la solución de todos los problemas educativos con los que se ha iniciado el curso en localidades como Narros de Cuéllar, Gomezserracín, o el Bachillerato Artístico de la Casa de los Picos. La tercera resolución constituye un llamamiento a la unidad de instituciones, agentes económicos y sociales y fuerzas políticas para afrontar con firmeza y determinación el grave problema de la despoblación.

Durante la reunión del Consejo Territorial, celebrada de manera telemática con la presencia de los secretarios generales de todas las Agrupaciones Socialistas de la provincia, se ha insistido en exigir a la Junta que no puede continuar poniéndose de perfil ante las carencias del sistema sanitario de nuestra provincia.

“La pandemia del Coronavirus ha evidenciado con crudeza que nuestra provincia necesita una serie de mejoras en materia de infraestructuras sanitarias y de reforzamiento de las plantillas, que no pueden retrasarse más. Desde el PSOE de Segovia llevamos demasiados años exigiendo a la Junta de Castilla y León en manos del PP, y ahora con la complicidad de Ciudadanos, que se resuelvan estas carencias, porque siempre hemos sido sensibles a los problemas sanitarios de los segovianos. Hemos contado con la opinión de profesionales, representantes sindicales, sociedad civil, alcaldes/as, para hacer nuestras propuestas y dar voz a quienes día a día sufren las carencias de un sistema sanitario que necesita, urgentemente, inversiones e incremento de plantillas”, enfatiza.

“Los segovianos necesitamos ahora una discriminación positiva porque hemos sido especialmente castigados por la pandemia y ya no ya excusa. Porque la Junta de Castilla y León, como el resto de Comunidades, han recibido un importante respaldo económico del Gobierno de España con la movilización de 16.000 millones de euros extras y, además, el pasado 17 de junio se firmó el Pacto de reconstrucción autonómico con medidas en ámbito sanitario, económico y social. Por tanto, no hay excusas para que la Junta se ponga a trabajar sin mayor dilación”, afirma.

En la Resolución aprobada por unanimidad se exige a la Junta que en los presupuestos para 2021, se consignen partidas suficientes para que Segovia cuente con la Unidad de radioterapia; una segunda infraestructura sanitaria; una unidad de estancias medias; aumento de camas UCIs; Centros de Salud Segovia IV, El Espinar, Palazuelos de Eresma y Centro de Especialidades de Cuéllar; Unidades Medicalizadas de Emergencia en las comarcas de Cuéllar y Riaza; y Transporte sanitario convencional en Navafría. Esas consignaciones presupuestarias, deben destinarse también al reforzamiento de la atención primaria con aumento de plantillas y medios; a mejorar las plantillas de especialidades; y a poner en marcha un Plan de choque para rebajar las listas de espera de especialidades y quirúrgica. La escuela de enfermería debe ser una realidad pronto.

En la segunda de las Resoluciones aprobadas por el Consejo Territorial, los socialistas segovianos alzan la voz para apoyar las reivindicaciones de alumnos, madres, padres y profesores de distintos centros educativos de la provincia “ante la improvisación con la que la Dirección Provincial ha afrontado el inicio del curso escolar y su absoluta incapacidad de gestión para afrontar la resolución de los problemas que están surgiendo fruto de esa improvisación”.

De cara al inicio del nuevo curso, el Gobierno de España, aportó 2.000 millones de euros extras para ayudar a las Comunidades Autónomas, de los cuales, Castilla y León recibió 84 millones, para contratación de profesorado y para tomar las medidas necesarias para iniciar el curso de forma presencial con la seguridad precisa. “Lamentablemente, la Junta de Castilla y León, durante todo el verano actuó de forma improvisada, escondiéndose detrás del Gobierno de España, a la hora de ejercer sus competencias y planificar el curso de forma efectiva y segura”. “Y llegó el inicio de curso y la Dirección Provincial de Educación y la Consejería de Educación estaban sin los deberes hechos, cargando de responsabilidad a los equipos directivos que se dejaron la piel”, denuncia Aceves. “La falta de profesorado y de espacios para desdoblar grupos de alumnos han sido la tónica general”. Es necesario realizar los test para el Covid-19 a todo el personal que aún no se le ha realizado, de forma pública, asegurar el cumplimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros en las aulas, así como construir un nuevo colegio en Hontanares de Eresma que evite que tengan que acudir a otros centros, ya que el edificio existente no cumple las garantías mínimas sanitarias.

Las madres y padres del colegio de Gomezserracín salieron a la calle a reclamar el cuarto maestro para el centro escolar de la localidad, pero se lo han negado. El Colegio de Narros de Cuéllar exigió al inicio de curso un segundo profesor para poder desdoblar en dos clases a los alumnos de la localidad y evitar que estuvieran juntos en un aula todos los alumnos de Infantil y Primaria. La Dirección Provincial accedió a dotar al centro de un segundo maestro ante las reivindicaciones de los padres, pero la nula capacidad de gestión y de reacción ha ocasionado que el Colegio se haya vuelto a quedar con un solo profesor al no cubrirse la baja de uno de los docentes.

En el caso del Bachillerato Artístico que se imparte en la Casa de los Picos, cuyos alumnos de primer curso, sin previo aviso, han visto como la Dirección Provincial les ha cambiado el turno de mañana al de tarde y se ven obligados, por ejemplo, a trasladarse hasta el Pabellón Pedro Delgado para las clases de Educación Física. Además, muchos de ellos se ven obligados a comer en la calle puesto que han de compaginar asignaturas en horario de mañana y tarde y los protocolos impiden permanecer en el centro en los tiempos que hay entre unas clases y otras. Muchos alumnos provienen de la provincia por ser éste el único centro de enseñanzas artísticas y se ven obligados a permanecer más de 12 horas en la capital, sin contar ni siquiera con un lugar bajo techo para comer.

“Son algunos ejemplos del caos con el que se ha iniciado el curso escolar en nuestra provincia”, remarca Aceves. Por ello, desde nuestro Consejo Territorial instamos a la Junta de Castilla y León a dotar de un cuarto maestro al colegio de Gomezserracín; dotar de un segundo profesor al colegio de Narros de Cuéllar; solucionar los problemas en la impartición del Bachillerato Artístico en la Casa de los Picos; desdoblar todas las aulas de la provincia que superan la ratio mínima de alumnos en cada clase; y contratar los profesores necesarios en la provincia para ofrecer una calidad educativa adecuada.

Realizar los test para el Covid-19 a todo el personal que aún no se le ha realizado, de forma pública; asegurar el cumplimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros en las aulas; construir un nuevo colegio en Hontanares de Eresma y un nuevo IES en Palazuelos de Eresma; así como la construcción completa el nuevo IES en el barrio de San Lorenzo, para que se disponga de instalaciones para FP y para Bachillerato, son medidas recogidas también en la Resolución.

Unidad contra la despoblación, para convertirlo en oportunidades

Hacer frente al grave problema de la despoblación ha sido el tercer gran tema de debate durante la reunión del Consejo Territorial. “En los últimos diez años, la provincia de Segovia ha perdido un 6,6% de población y las predicciones del INE para Segovia no son nada halagüeñas ya que indican que perderemos otros 10.000 habitantes en los próximos quince años y en 2035, habrá 44.625 segovianos que tengan más de 65 años, es decir un 31 % del total”.

“La sangría demográfica es tanto urbana como rural, el éxodo juvenil es imparable y el envejecimiento de la población lleva camino de convertir a Castilla y León en el mayor geriátrico de Europa. A lo largo de 33 años de gobierno del PP en la Castilla y León, la Junta ha eludido sus responsabilidades”, subraya Aceves.

“Lamentablemente, la Junta de Castilla y León no hizo frente al problema cuando se empezaba a manifestar, y los efectos negativos no se han hecho esperar. Las políticas contra la despoblación tienen que ser proactivas y sostenibles y no se pueden limitar a actuaciones aisladas e inconexas, o meramente testimoniales, como ha ocurrido hasta ahora”, denuncia.

José Luis Aceves recuerda que “la despoblación es especialmente preocupante en comarcas segovianas como las de Sacramenia, el Nordeste, Sepúlveda o Santa María, que no pueden seguir esperando más tiempo la resolución de un problema que está acabando con la vida de decenas de pueblos”.

“En esta materia, una vez más, el PP ha dado la espalda a nuestra tierra. La Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural estableció las bases de una política rural propia como política de Estado, pero la llegada al gobierno del PP en 2011 sirvió para que se paralizase y se dejara sin financiación por lo que se perdió una oportunidad para avanzar en esas políticas”. “La llegada al Gobierno de España del Presidente Pedro Sánchez, supuso un revulsivo en la apuesta del Estado en las políticas del reto demográfico y contra la despoblación y el Consejo de Ministros del 29 de marzo de 2019 aprobó un Acuerdo sobre las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico”, enfatiza Aceves.

A día de hoy, todos los ministerios incorporan a las directrices de la Estrategia más de 80 medidas, referidas a jóvenes, mujeres, atención a la población rural, emprendedores, turismo, implantación de la Administración en el territorio o actividad económica.

“Es necesario seguir avanzando y por ello desde el Consejo Territorial del PSOE de Segovia instamos a las Instituciones, agentes económicos y sociales y partidos políticos, a pedir a la Comisión Europea que varíe la fórmula de establecimiento de los territorios escasamente poblados con el ámbito provincial y su densidad de población, pudiendo establecerse por Comarcas”.

Defendemos también la necesidad de una posición común en defensa de los intereses de los segovianos/as, defendiendo ante las administraciones la necesidad de una “discriminación positiva” hacia Segovia en la llegada de fondos europeos para la reconstrucción; y reclamamos el desarrollo de un estudio para conocer con rigor las posibilidades de implantar un tratamiento fiscal diferenciado para las zonas despobladas.

“Proponemos al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León, que prioricen proyectos de desarrollo para la provincia de Segovia, así como que permitan que los ayuntamientos puedan ejecutarlos y hacemos especial hincapié en la necesidad de un trabajo conjunto para conseguir la llegada de la banda ancha a todo el territorio provincial, para que la digitalización sea una realidad para empresas y ciudadanos en general, convirtiéndose en una oportunidad con el teletrabajo para el asentamiento de población en la provincia”, concluye Aceves.

“Es imprescindible para la recuperación de nuestro país la aprobación de los presupuestos generales del estado para 2021 y la utilización de los fondos de reconstrucción europeos como impulso económico y para cambiar nuestro sistema productivo, modernizando el país, la economía y creando futuro. Quien no apoye o intente torpedearlo cometerá una irresponsabilidad de dimensiones mayúsculas”, sentenció Aceves.