Patrimonio del Cabildo se pone al día tras su reestructuración

El Servicio de Patrimonio se pone al día tras su reestructuración

La reestructuración del Servicio Insular de Patrimonio el pasado mes de marzo ha permitido dar un giro al funcionamiento de este departamento del Cabildo de Lanzarote, que se encuentra al día en sus tareas y sin solicitudes pendientes tras haber emitido 50 autorizaciones de intervención y 90 informes durante los últimos seis meses, según informa la institución.

Además, explican que en este plazo se ha incoado el expediente para la declaración de la ermita de San Antonio como Bien de Interés Cultural, redactado el reglamento de la Comisión Insular de Patrimonio; se han convocado y adjudicado dos concursos públicos, dado los primeros pasos para instruir varias denuncias realizadas por Inspección y resuelto 20 expedientes pendientes del año anterior, entre otros muchos asuntos.

“Por encima, incluso, de unas cifras que reflejan compromiso, rigor y eficacia, me quedo con el día a día de un equipo de profesionales que ha recuperado la ilusión y que derrocha voluntad y ganas de trabajar para alcanzar las metas propuestas” señala la presidenta y consejera de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo.

Tras la reestructuración, se reasignaron alrededor de 350 expedientes al personal técnico del departamento, de los que únicamente 11 habían sido archivados por el equipo saliente. Los restantes permanecían abiertos “sin justificación ni motivación aparente”, señala Corujo.

Señalan que casi 70 estaban relacionados con intervenciones en elementos patrimoniales que no se habían tramitado pese a tener informes favorables, en algunos casos desde agosto de 2017, y que medio centenar disponía de actas de seguimiento o de denuncia que tampoco habían sido tramitadas.

“Es una paradoja sin sentido, una más, de un presidente que únicamente se preocupaba de presumir de buena gestión ante la opinión pública. No es racional, no se puede entender de ninguna manera que la misma persona que con su inacción permitía el abandono del Servicio de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote, sea la misma que despilfarró millones de euros de los contribuyentes en la adquisición de una casa en ruinas con el pretexto de proteger el patrimonio, no sabemos aún si el insular o el de alguien sobrevenido”, reflexiona Corujo.

Expedientes

Entre los expedientes reasignados sin tramitar se encontraban, también, varios informes de necesidad, algunos de ellos relativos a la obligación de adaptarse a lo establecido por la nueva Ley de Patrimonio Cultural, como el Catálogo Insular que, “además de ser obligatorio, es una necesidad imperante teniendo en cuenta el estado del patrimonio insular”. También había peticiones sin atender del Seprona y otros de “vital importancia” como el de contratación de un servicio de mantenimiento y conservación para el yacimiento de Zonzamas. “Para reparar este agravio cometido a nuestro patrimonio”, explica Corujo, “hemos redactado los pliegos y, precisamente, hoy adjudicado los contratos para el mantenimiento de este espacio, por un lado, y para continuar con las excavaciones que se están llevando a cabo tanto en Zonzamas como en Fiquinineo, por otro”.

Tras la reestructuración realizada en marzo, el Servicio Insular de Patrimonio ha incoado el expediente de Bien Interés Cultural de la ermita de San Antonio, en Tías, y ha redactado los informes técnicos para iniciar casi una decena más. En esta línea, se señala que el personal técnico del departamento presentó cuatro propuestas antes de marzo de 2020, fecha en la que el Gobierno de Canarias decretó la caducidad de varios expedientes BIC, que “tampoco fueron tramitadas, pese a la necesidad transmitida desde la Inspección desde el año 2018”.

Reglamento

Como ya se ha indicado, también se ha redactado el reglamento de la Comisión Insular de Patrimonio, adaptado a la nueva Ley de Patrimonio Cultural en vigor desde junio de 2019. Pendiente únicamente de la aprobación del Pleno, esta ordenanza es indispensable para poder convocar a la Comisión Insular de Patrimonio y dar salida a los expedientes pendientes aún de un organismo que se reunió por última vez con carácter ordinario el pasado mes de octubre.

Por último, hay que señalar que el Servicio de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote ha impulsado el proyecto del Museo del Sitio de Zonzamas, en colaboración con el Gobierno de Canarias, y que ha dado inicio a las obras de la casa de la calle Fajardo.

Agradecimiento

La presidenta del Cabildo y consejera del Área de Patrimonio quiere agradecer “la participación, la colaboración y la implicación del personal técnico en la transformación de un departamento que hoy es ágil, moderno y proactivo, y que propone soluciones a quien quiere recuperar el patrimonio de la isla”.

María Dolores Corujo asegura, por último, que “seguirá trabajando para corregir los errores cometidos por quien fue presidente de esta Institución que, con su inacción y dejadez,demostró el escaso o nulo interés que tenía en la conservación del patrimonio insular”.