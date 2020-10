Arnau: "Hicimos muchas cosas para fichar a Yoel pero no quiso aceptar la oferta del Oviedo"

El Real Oviedo cerró las últimas horas de mercado sin acometer ninguna llegada ni conseguir la salida del lateral derecho Diegui Johannesson, hecho necesario para poder incorporar un nuevo lateral izquierdo o incluso un jugador ofensivo.

Finaliza así una ventana de fichajes en la que los azules han incorporado a Joan Femenías, Gabriel Brazao, Edgar González, Cedric Teguía, Rafa Mujica, Giorgi Aburjania, Blanco Leschuk y Nahuel Leiva. En total 8 llegadas que este mediodía valoró el director deportivo del Real Oviedo Francesc Arnau en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Escucha las palabras de Arnau.

En primer lugar el director deportivo del cuadro carbayón quiso poner en valor la actitud de los jugadores que firmaron la reducción de sueldo: Alejandro Arribas, Simone Grippo,Mossa, Sergio Tejera, Carlos Hernández y Marco Sangalli.

"Quiero destacar tanto a Borja, como Jimmy y Lucas. Se van asentando. Hemos apostado por meter en plantilla a Viti, Riki y los hermanos Mier, que también están en dinámica del primer equipo. Hay algunos que son importantes y otros que están empezando a serlo", afirmó sobre los canteranos.

Además el director deportivo también habló de otro de los canteranos, un Diegui Johannesson al que se le buscaba una salida que no sucedió: "Con Diegui nos hemos encontrado dificultades de mercado. Estuvimos valorando hasta última hora un fichaje que pudiera aportar y no lo encontramos. Viendo la imposibilidad de encontrar una buena posibilidad las dos partes, hemos decidido que se quede. Nos hará la cobertura en el lateral derecho. Plantilla amplia por si hubiera bajas en base al COVID".

"No conseguí convencer a Saul Berjón y Yoel Bárcenas. Con Saul las dos partes podríamos haber hecho algo más o simplemente no nos entendimos. Desearle la mejor suerte. Con Yoel fue una situación extraña y una decisión equivocada que le ha llevado a firmar por un club a última hora. Teníamos un acuerdo para que llegara traspasado. Imagino que él , en aquél momento, querría un club de superior categoría", comentó en primer lugar sobre las dos renovaciónes que el club intentó.

"Intentamos un año más de cesión pero Yoel quería quedar libre de México. Llegamos a un acuerdo con su equipo, pero no con él. Cambió de agentes y llegó un momento en el que no pudimos esperar más. Los motivos por los que no aceptó la oferta se los tenéis que preguntar a él, hicimos muchas cosas para que fuera posible pero no quiso aceptar la oferta del Oviedo", añadió sobre la operación con Bárcenas.

Tras analizar los movimientos del mercado, Arnau aprovechó para "felicitar a Femenías por cómo ha empezado la temporada y también a Brazao, que es un porterazo. Era una posición complicada por tener que sustituir a Lunin".

Por otra parte el director deportivo quiso agradecer el esfuerzo de Giorgi Arburjania, que se va con Georgia esta semana pero volverá nada más acabar sus compromisos y sin días de descanso: "Por voluntad de él, Aburjania el lunes después del Sporting estará aquí con una clara intención de adaptarse al grupo lo antes posible. Tiene partidos importantes con su selección".

Por último Arnau habló del derbi del domingo: "Aunque el Sporting esté por delante o parece que llega mejor, en un derbi no importa. Los que vienen de favoritos suelen sufrir más. Tengo confianza ciega por cómo venimos compitiendo. Aunque el Sporting sea el líder estoy convencido de que le vamos a plantar cara y les vamos a ganar".