Ibrahima estalla contra los árbitros

Ibrahima Baldé siempre ha sido un futbolista que ha dado la cara ante los medios de comunicación. Pero en esta ocasión ha querido ir un paso más allá, y, desde la distancia, no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de las actuaciones arbitrales relacionadas con el Real Oviedo durante estas últimas temporadas.

"Perdonarme, pero estoy hasta los cojones de los árbitros. Llevaba dos años sufriendo desde la grada y en el campo, pero ahora que no pertenezco al Oviedo puedo decirlo: estoy hasta los huevos de los árbitros. No puede ser que siempre nos perjudiquen, siempre nos hacen sufrir. Es lamentable lo que está pasando porque con otros equipos no lo veo. Estamos hasta los huevos ya... Sí, lo he dicho yo", declaró el senegalés en una entrevista concedida a SER Deportivos Asturias.

Sus palabras no se quedaron solo ahí, sino que prosiguió con su discurso enumerando diferentes situaciones vividas esta misma campaña: "La falta de Nahuel al final en Albacete, el penalti a Viti en Anduva, la mano contra el Espanyol…Una, y otra, y otra…al final dices: ¿para qué mierda tenemos el VAR? ¿Funciona solo con los otros equipos o cómo es?

Escucha aquí la entrevista completa a Ibrahima Baldé:

El delantero también echó la vista atrás para hablar de su salida del club carbayón el pasado verano. Afirmó cogerle desprevenido a pesar de que estaba dispuesto a rebajarse la ficha para continuar: "Arnau me lo dejó claro, fue una sorpresa para mí. No me lo esperaba. Pensaba que con el COVID-19 nos íbamos a sentar y hablar el tema del dinero. No había problema en bajar el sueldo porque estaba cómodo".

"Después de volver de un partido fuera de casa llamaron a todos. Y cuando Nereo me dijo que no seguía, me apuñalaron. Me dejó muerto. Pensaba que iban a renovar a Nereo porque estaba en el mismo caso que yo, entonces ya fui esperando lo mismo En la reunión Arnau me dijo que no iban a contar conmigo, y mi mayor problema era decírselo a mi mujer. Ella lo supo al ver la noticia porque no sabía cómo decírselo", añadió.



De cara al derbi del próximo domingo en el Carlos Tartiere, el fubolista sabe lo que es jugar, ganar y marcar en un partido de estas características con la elástica carbayona. El senegalés, que espera que este encuentro suponga un punto de inflexión, recordaba las horas previas al choque desde la salida del hotel de concentración: "El oviedismo se vive de otra manera. Solamente ver a la gente allí, yo ya estaba preparado para morir en el campo por ellos. Un derbi es un derbi, se juega y se gana. Ojalá el Oviedo pueda ganar para pensar en ir hacia arriba. Este partido tiene que suponer un cambio. La gente tiene que estar un poco tranquila porque todavía queda muchísimo", afirmó.

"Ojalá que la tenga Obeng u otro, que la metan, y para casa. No tengo competición así que estaré preparado para verlo. No me pierdo un partido gracias a la Peña Azul Olivares. Una pena que mi 'Turu' no esté ahí para ponerme el centro y yo para rematar. Saúl Berjón, al igual que Bolaño, es un tío de verdad. El otro día acabó mi partido y ya tenía subido mi gol, le dije: cabrón, ¿de dónde lo sacaste? No es solo fútbol, es como un hermano para mí. Su madre igual, voy a tomar el café y no me hace pagar. Son detalles de grandes personas", comentó Ibra acerca de su amistad con el excapitán ovetense.

El actual jugador del Giresunspor, que rechazó ofertas de España, aclaró por qué se decantó por el fútbol turco: "También me llamó el Logroñés y pensé en ir porque mi mujer estaba cómoda en España, pero el director deportivo de Turquía insisitió mucho y decidí venir aquí. Yo quiero jugar y disfrutar, es lo que me gusta. El objetivo es jugar todos los partidos y marcar muchos goles. Me han acogido muy bien, como en Asturias. Llegué sin pretemporada y me han puesto a jugar. Mi familia y yo estamos contentos y felices. Llevo 2 partidos como titular y 2 goles, vamos a tocar madera y seguir enchufando. El equipo que tenemos es para pelear por el playoff. Paso a paso", zanjó el atacante.