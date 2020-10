Rolan se queda en el Deportivo

La medianoche supuso el cierre de mercado de fichajes y la campanada en el mercado del Deportivo. Diego Rolan lucirá el dorsal 22 de los blanquiazules en la Segunda B. El uruguayo finalmente no salió del club y formará parte del plantel coruñés. Ese escenario, adelantado esta mañana por Coruña Deportiva, se ha convertido en realidad pese a parecer ciencia ficción.

El último tramo del mercado de fichajes transcurrió lejos del guión esperado. En el mismo se aguardaba la salida del delantero, que hasta ahora nunca había tenia do ficha con el Dépor, y la llegada de un refuerzo para el ataque. Finalmente no sucedió ninguna de las dos cosas: no llegó ningún refuerzo extra y Rolan este año no encontró equipo pese a los intentos realizados durante todo el mercado. El charrúa se convierte en un refuerzo de lujo y será una de las atracciones de la categoría.

Ahora se agolpan los interrogantes alrededor de Rolan: ¿cómo se va a hacer frente a su ficha (unos dos millones aproximadamente)?, ¿por qué no ha estado entrenando durante los últimos meses?, ¿cuánto tiempo tardará en estar en condiciones de jugar?. Esa son algunas de la cuestiones que se pregunta el deportivismo y que mañana resolverá en rueda de prensa el director deportivo Richard Barral.