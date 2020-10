Seis días sin notificar un positivo en el Instituto Manuel Murguía de Arteixo

La familia de un estudiante de segundo de la ESO del Instituto Manuel Murguía de Arteixo ha denunciado que han asistido a clase durante seis días, tras dar positivo uno de sus compañeros, sin que hubiera ninguna notificación para tomar las medidas profilácticas que marca el protocolo. El positivo fue localizado el pasado día 24, hasta el día 30 no hubo comunicación a las familias por parte de Sanidade. El chico tiene contacto directo habitual con su abuelo, que es una persona de alto riesgo, que padece asma y tiene un sólo pulmón.

La familia recibió una llamada de un rastreador de la Xuntaen su domicilio el pasado día 30 preguntando si el chico se encontraba bien y si estaba guardando cuarentena. En ese momento se enteraron de que había habido un positivo por Covid en su clase ya el día 24. La madre fue a buscar al estudiante al instituto y allí se lo notificó que por las leyes de protección de datos es sanidad la institución que debe notificar estas situaciones. El padre relata así la llamada: "Me chaman o miercoles 30 que o meu fixo cómo estaba, e claro pensas que é algo grave e me di o de sanidade se o meu fillo está guardando cuarentena porque o día 24 deu un positivo na clase e tiña que estar aislado gardando cuarentena i eu lle dixen que non sabía nada que era a primeira noticia que tiña".

El médico de atención primaria activó entonces el protocolo para que se le practicara al chico la PCR, que dió negativa. Explica la familia que a día de hoy muchos chicos de la clase no han hecho la PCR y han seguido asistiendo al instituto con normalidad.