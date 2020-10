La oposición pide la comparecencia de Feijóo tras el auto de la Audiencia nacional sobre las cajas

El auto de la audiencia nacional sobre las cajas gallegas es la noticia. Ha provocado un auténtico terremoto porque refleja en una decisión judicial un secreto a voces que ahora se ve avalado por los tribunales. Caixa Galicia estaba quebrada cuando se encaró su fusión con CaixaNova que nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con la entidad financiera coruñesa por decisión política.

BNG y PSOE en el parlamento de Galicia han pedido la comparecencia del Presidente de la Xunta tras el auto de la Audiencia nacional que señala que las ayudas públicas que recibieron las cajas gallegas para promover su fusión, que ascendieron a 9.000 millones de euros, fueron motivadas por la situación de quiebra de Caixa Galicia antes de la fusión. Señala la Audiencia nacional que CaixaNova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia por decisión política. El portavoz socialista, el coruñés Pablo Arangüena, que como abogado denunció la gestión de las cajas, ha estado en entrevista en Hoy por hoy A Coruña: "Que ofrezca, uno; la explicación, en segundo lugar que dé, ya, mañana mismo, el informe o los informes que justificaron su fusión y que comparezca desde luego ante el parlamento y la ciudadanía para explicar que hubo allí y como se defiende después de esta afirmación de la audiencia nacional, que es un órgano judicial, y no olvidemos que no es una opinion de un señor que pasa por la calle".

Pide a la Xunta también el informe de KPMG que costó un millón de euros y concluía que la operación era "viable y solvente". Un informe que nunca se ha hecho público.

El catedrático honorario de Económicas Antonio Grandío, que denunció la situación de quiebra de Caixa Galicia en el momento en que comenzaba a negociarse la fusión y trasladó la resistencia de CaixaNova a la operación: "Con todas las coberturas que hubo aún había un déficit patrimonial de 8.000 millones, una vez que entró el FROB ya hubo 9000. Imagínese lo que son en Galicia 9.000 millones desparramados por el tejido empresarial".

NCG quebró y terminó en manos del banquero venezolano Juan Carlos Escotet, tras pagar 1.003 millones. El Estado había saneado la entidad con 9.000 millones, por lo que los contribuyentes perdieron 8.000 millones en el tercer rescate más costoso de la banca española.