El BNG insta al gobierno de A Coruña a que gestione con Cruz Roja la reapertura de su centro de día

El grupo municipal del BNG insta al gobierno local a que gestione ante Cruz Roja la reapertura de su centro de día. Está cerrado desde hace un mes. Los nacionalistas consideran que una infraestructura tan necesaria en la ciudad, ante el insuficiente número de plazas de este tipo de equipamientos y de plazas de residencias pública, el Concello de A Coruña no puede ser indiferente.

Francisco Jorquera, recuerdo que desde la corporación se ha hecho un esfuerzo por apoyar a la institución: "Hai que lembrar que a cruz vermella ten subvencions por parte do concello, este ano incrementouse a dotación para os porgramas de acmpañamento a maiores por parte da Cruz Vermella e non parece lóxico que mentre hai un maior esforzo por parte do Concello de apoiar á Cruz Vermella, a Cruz Vermella peche un centro de día".

El Bloque pide también al ejecutivo municipal que se dirija a la Xunta para reclamar más plazas públicas de residencias en la ciudad. Llevó este asunto al pleno del pasado jueves, lo llevará también ante el Parlamento de Galicia.