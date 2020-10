El consejero madrileño de Sanidad advierte que no va a permitir que se cuestionen los datos de Madrid

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, comparecido este martes tras la reunión del Grupo COVID en la que también han participado el ministro de Sanidad Salvador Illa y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

Ruiz Escudero ha iniciado su comparecencia con una advertencia: "El gobierno de la Comunidad de Madrid no va a permitir que la información [sobre el COVID] se ponga en duda y así se lo he comunicado al ministro de Sanidad y al director del CCAES en la reunión del Grupo COVID. Al cuestionar los datos de nuestra Comunidad, se cuestiona a nuestros profesionales y eso no lo vamos a permitir".

"No puede ser que cuando las cosas van bien los datos de Madrid sean fiables y que cuando van mal, se pongan en duda", ha dicho. "Pero tanto el ministro de Sanidad como el director del CCAES se han pronunciado en la línea de que la frase de que 'Madrid está mintiendo' ha sido malinterpretada".

Ruiz Escudero ha asegurado que los contagios llevan tres semanas descendiendo en la Comunidad: 29.969, 23.096 y, en los últimos días, 16.770. El consejero también ha explicado que los datos asistenciales también han mejorado, tanto en Urgencias como en Atención Primeria. Ruiz Escudero ha detallado que este martes hay 147 pacientes ingresados menos que ayer y 403 menos que el pasado 27 de septiembre, y se ha felicitado por el éxito de las medidas puestas en marcha. El consejero, de hecho, también ha precisado que varios municipios y distritos presentan ya una incidencia inferior a los 500 casos.

La incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid sigue siendo superior a los 600 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero desde la Consejería de Sanidad han insistido en que lo importante es la tendencia y que los datos confirman que se consolida su carácter descendente.

"Por todo ello le hemos pedido a Salvador Illa que se replantee las medidas instauradas en Madrid la semana pasada", ha dicho el consejero.

Antes de la comparecencia, la Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado según el cual, Comunidad y Ministerio se han emplazado a "establecer un mecanismo técnico diario de análisis de la situación epidemiológica" para un seguimiento continuo de la evolución de la pandemia. Además, ambas partes creen que las unidades de apoyo creadas tras los encuentros de la semana pasada deben coordinarse en reuniones semanales mixtas de carácter técnico y territorial. La mesa estaba compuesta por el vicepresidente, Ignacio Aguado; el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero; el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.