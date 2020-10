DJ Strawberry: "Mi rol es liderar y ayudar a los más jóvenes y no me escondo"

El jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto DJ Strawberry ha afirmado que tiene "el rol de liderar y ayudar a los jugadores más jóvenes" y que asume la responsabilidad de aparecer en momentos calientes porque "no me escondo", tal y como ha dicho también.

El veterano escolta y alero estadounidense con pasaporte camerunés, de 35 años y uno de los jugadores en los que más confía el técnico Sito Alonso, apareció en el instante definitivo de la victoria a domicilio ante el Baskonia, pues en los cinco minutos finales del choque, con el resultado era de empate a 62, anotó nueve puntos cuando hasta ese momento no había logrado ninguno.

"Sé cuál es mi rol, el de liderar y ayudar a los jugadores más jóvenes y no me escondo, pues tengo mucha confianza en lo que hago y, aunque el partido no fuese bien para mí al inicio, el entrenador depositó su confianza en mí y demostré de lo que soy capaz", ha explicado.

"Me siento cómodo en esas situaciones porque ya las he vivido e igual otros compañeros más jóvenes no lo han hecho. Estoy encantado con ese rol y si el entrenador y el cuerpo técnico lo ven conveniente, lo puedo asumir. Yo estoy aquí para trabajar para el equipo", ha añadido.

Haber logrado la segunda victoria en 22 visitas a la cancha del Baskonia ha supuesto una gran inyección de moral después de la dolorosa derrota por 82-84 de la jornada anterior frente al Iberostar Tenerife, en un partido en el que el UCAM CB tiró por la borda una ventaja de 24 puntos en la segunda parte.

"Nos venía bien una victoria, daba igual si fuese ajustada o no y lo importante es que el trabajo se vea recompensado con una victoria para darnos confianza", ha manifestado Strawberry.

Fue un triunfo de calidad y que dejó muy buenas sensaciones. "Jugamos un muy buen baloncesto, habíamos entrenado muy duro a lo largo de la semana y vimos los resultados en la pista", ha expresado.

Según el jugador nacido en Nueva York, "el trabajo duro es lo que nos está haciendo progresar de forma constante y estamos en ello para que el equipo sea mejor a largo plazo".

El siguiente encuentro será el sábado, a las 20.45 horas, ante el Coosur Real Betis en el Palacio de los Deportes de Murcia, al que el cuadro universitario llegará siendo el noveno clasificado con un bagaje de dos victorias y dos derrotas.

Al hacer repaso de lo hecho hasta ahora y ya pensando en el envite frente al Betis, Strawberry ha comentado lo siguiente: "El partido que perdimos en Andorra en la primera jornada no éramos nosotros y en los tres siguientes ya hemos demostrado que somos capaces de ganar a cualquier equipo y este es el camino. Si piensan que van a venir aquí y se van a encontrar ese conjunto que jugó ante el MoraBanc se equivocan".