He de decir que fue “amor a primera vista”, me enamoré de forma inmediata, sin medida y sin remedio de esa niña de cabeza grande, rostro redondo y cuerpo pequeñito la primera vez que la ví. Por aquel entonces yo debía de tener unos 10 u 11 años y desde entonces “me hice de Mafalda” para siempre.

La semana pasada nos dejó Quino, su creador, pero Mafalda será inmortal. La niña que odiaba la sopa, las armas, la guerra y a James Bond y que adoraba a los Beatles, la democracia, la paz y los derechos de los niños me ayudó a crecer y a pensar. Ese ser maravilloso cargado de ironía, sentido crítico, inteligencia, divertido y ácido a la par…consiguió resumir en algunas de sus frases lo que muchos sentíamos y no sabíamos como expresar en tantas y tantas ocasiones.

Ella, junto a su peculiar grupo de amigos con Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito y Libertad… le puso una nota de color, de genialidad y de sensatez al mundo, ese mundo tan absurdo que una vez quiso “que se parara para poderse bajar”.

De ella aprendí a esforzarme por conseguir lo que quería porque como dijo “ La vida es linda. Lo malo es que muchos confunden lo lindo con lo fácil”.

Entendí que no siempre las cosas salen como uno quiere pero que eso no es fracaso sino aprendizaje y sobre todo que hay aspectos que no podemos controlar. Mafalda lo dijo así “sería lindo despertar un día y encontrarme con que la vida de uno depende de uno”.

Por descontado que recurro en mil ocasiones a uno de sus pensamientos que más me gustan y que Fito incluyó en uno de sus mejores temas “que lo urgente no te impida ocuparte de lo importante”.

Y últimamente, con la que está cayendo, con el mundo enfermo, revuelto, enredado, y lleno de personajes que no sé cómo calificar se me viene a la cabeza en demasiadas ocasiones algo que Mafalda dijo: “me encanta el sonido de algunas personas cuando se callan”.

Y a pesar de todo y de todos cada mañana yo decido como encarar la jornada y veo a Mafalda en mi espejo recordándome algo esencial: “comienza el día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo”. Y descubrí hace mucho que a mi me encanta desentonar, ¿se apuntan? Es genial.

Pero si tuviera que elegir una frase entre todas las que Mafalda pronunció, seria ésta que considero una auténtica filosofía de vida que asumo como propia:

“Enrédate, come rico, besa, abraza, haz el amor, baila, enamórate, relájate, viaja, salta, acuéstate tarde, levántate pronto, canta, ponte linda, ríe, llora, admira el paisaje, disfruta y sobre todo ¡deja que la vida te despeine!.

Gracias Quino por hacer que Mafalda existiera.

Hoy escucharé una de los Beatles en tu honor. ¡Va por ti!