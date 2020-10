Premios SER Palentino 2020: el reconocimiento al esfuerzo y entrega en tiempos de Covid-19

Este año los Premios SER Palentino que concede Radio Palencia de la Cadena SER no podían ser unos galardones al uso. Este fatídico 2020 obligaba a una gala diferente. Es más, ni siquiera a una gala en sí; sino a un formato distinto que garantice la seguridad sanitaria y que quizá sea la metáfora de la nueva época que nos toca vivir. Por primera vez en su historia, los reconocimientos tendrán lugar de forma virtual. Por primera vez también, hay un hilo conductor único. El esfuerzo, el trabajo, la solidaridad y la entrega de personas anónimas, salvo en un caso, que representan a distintos sectores que han luchado en medio de esa tormenta sanitaria y económica que ha sido y es la Covid-19.

Con esa filosofía, Radio Palencia de la Cadena SER ofrecerá la próxima semana en su página web y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, una 'gala' diferente; un evento virtual con la profesionalidad que caracteriza a Vídeo Bravo. Son ocho premios que, en el caso de siete de ellos, podrían haber recogido otras tantas personas del ámbito social y profesional al que representan. La esencia es que este año se premia a colectivos sociales con una sola excepción. Lo que hemos hecho es poner cara a esos colectivos.

Una de esas caras es la de Teresa Ordóñez López, limpiadora en el Hospital Río Carrión de Palencia, que desde el primer minuto ha trabajado en la planta 10 del mencionado centro, planta de hospitalización de contagiados. Lo que menos importa es el lugar en el que ejerce su profesión; ya que este premio va dirigido a todos los limpiadores y limpiadoras que, de forma anónima, han tenido que adaptarse a tiempos de riesgo en un trabajo delicado que en muchos casos, en tareas como la desinfección de salas Covid, les convertía en personal de riesgo. Salíamos a los balcones a aplaudir, merecidamente, al personal sanitario. Radio Palencia de la Cadena SER quiere aplaudir también, con uno de sus premios anuales, al personal de limpieza.

En nuestras retinas quedan imágenes como las de la Patrulla Bambi de la Policía Local felicitando a los niños, o los agentes de la Guardia Civil acudiendo a conventos o a residencias de personas mayores para prestar su ayuda. Servicios de cercanía como los prestados por la Policía Nacional. Un ejemplo; la ayuda a una mujer de edad avanzada a la que dicha policía ayudaba acompañándola a casa y haciéndola la compra. Eran servicios que se añadían a su trabajo diario. Aquí lo que se premia es esa labor añadida. Por eso, otro de los premios es para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. En este apartado, ponen cara al galardón el subinspector Jesús Blanco y el inspector José Marcos González Carral.

Durante la pandemia se constató que los medios de comunicación somos un servicio esencial. Así se declaró; y por ese motivo, Radio Palencia de la Cadena SER quiere reconocer a la prensa palentina. A todos y cada uno de los medios de comunicación de la provincia que en su conjunto son expresión de pluralidad y compromiso con la información. Los grandes olvidados suelen ser los reporteros gráficos, esos fotógrafos que han estado a pie de calle y que siguen estando en los momentos de mayor riesgo. Han dado lo mejor de sí mismos para captar las imágenes de la pandemia. Reconocemos a periódicos, radios, televisión, agencias, gabinetes de comunicación, fotógrafos o cámaras. Todas han hecho un gran esfuerzo para llevar la información a nuestros hogares y para constatar que el periodismo de verdad necesita de profesionales. La SER en Palencia personaliza esos premios en Manuel Brágimo, Marta Moras y Óscar Navarro, reporteros gráficos de Agencia Ical, El Norte de Castilla y Diario Palentino.

Hemos querido premiar también a los sanitarios. Sin duda, es un reconocimiento predecible. Pero hemos querido darle otro cariz. Jamás olvidaremos todos aquellos aplausos de las ocho de la tarde. Fueron aplausos sentidos y emocionados. Nacían del corazón de la gente. El virus, altamente contagioso, se ha llevado por delante a más de 7.000 sanitarios en todo el mundo y, sólo en España, se estima que unos 60.000 se han contagiado. El reconocimiento es para un profesional de ese gremio, que simboliza el esfuerzo de todos sus compañeros de profesión, que tiene 62 años. Un día el virus entró en su cuerpo. Sus compañeros tuvieron que llevarle a la UCI y asistirle en la respiración. El 22 de abril abandonaba la unidad ce críticos en silla de ruedas recorriendo el pasillo en medio de sus compañeros emocionados y aplaudiéndole. En nombre de todos los sanitarios, Radio Palencia de la Cadena SER premia a Primitivo Izara Porro.

Otro de los galardones, quizá uno de los más simbólicos, se dirige a la sociedad palentina. Este premio es para los ciudadanos que lo han hecho y lo siguen haciendo bien. Aunque sean noticia los irresponsables y egoístas, la inmensa mayoría de nuestra sociedad vuelca sus esfuerzos en hacerlo bien. Es un premio para los que tienen la empatía suficiente y se ponen en el lugar de los demás. El premio conlleva un recuerdo enorme para los que se quedaron en el camino, para los que ya no están entre nosotros. Hemos querido simbolizar la lucha de un particular que nos emocionó a todos. Era 16 de abril. Llevábamos poco más de un mes enclaustrados y él llevaba veinte días en la UCI, los catorce primeros, totalmente sedado. Al final, ganó la batalla. Fue el primer paciente en salir de la UCI. Fue esa metáfora de la esperanza en momentos muy difíciles. Por eso, Radio Palencia de la Cadena SER personaliza el esfuerzo de la sociedad palentina, el triunfo de la vida sobre la muerte en la persona de Manuel Montoya, 'Lolo'.

Como servicio especial no dejaron de trabajar en los momentos más duros de la pandemia, permitiendo que llenáramos nuestras despensas desde mercados, supermercados y pequeñas tiendas de barrio. Siguieron regalando sonrisas a los clientes, asesorándoles e incluso informando a los más despistados sobre cómo hacer sus compras en la nueva realidad, se acuño el término 'nueva normalidad' que nos tocaba vivir. Cristina Rebellón regenta una pequeña tienda, 'El Huerto de Baudilio' frente a la iglesia de San Miguel. De lunes a domingo abría sus puertas en largas y agotadoras jornadas que se extendían por las tardes con el reparto de cestas que posibilitaban, por ejemplo, celebraciones de cumpleaños más felices. A Cristina, que representa en este reconocimiento a un sector amplísimo que engloba a mercados, supermercados, cajeros y cajeras, reponedores, seguridad, pequeños comerciantes, tenderos, panaderías, fruterías, carnicerías o pescaderías, todavía le quedaban fuerzas para dedicar una sonrisa a sus tres hijos al llegar a casa.

También hay un apartado para quienes han garantizado nuestro abastecimiento y bienes esenciales. Para aquellos que han hecho llegar a las poblaciones el alimento, los medicamentos, el material sanitario, las compras online ante el cierre de los comercios... Radio Palencia de la Cadena SER premia a los transportistas palentinos. Han sido un eslabón fundamental en la cadena de suministro, contribuyendo a que el país siguiera funcionando. Lo han hecho en medio de serias dificultades para encontrar áreas de servicio abiertas, un lugar donde tomar una bebida o una comida caliente, donde ducharse o utilizar los lavabos, con incertidumbre en las fronteras y la impresionante soledad de carreteras que presentaban un aspecto casi fantasmal. Representando a este colectivo se entrega el premio al transportista Agustín de la Hera.

Ya hemos comentado que hay un premio diferente. La gala de los premios SER Palentino, se han caracterizado en algunas ocasiones anteriores por su tono crítico con las autoridades, siempre con afilado sentido del humor e ironía no exenta de acidez. En esta ocasión, el equipo de Radio Palencia de la Cadena SER ha querido premiar al delgado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo. No, no se premia a la gestión que de la pandemia está haciendo la administración autonómica, una gestión que arroja luces y sombras, al igual que la que hace el Gobierno central. El reconocimiento es a la transparencia, la disponibilidad, la cercanía y espíritu de información permanente que ha mostrado el delegado en el entendimiento de que los medios de comunicación eran claves para llegar a la sociedad en los mensajes de interés público que se necesitan trasladar en medio de una crisis de tal calibre. Ni en los momentos más difíciles el delegado rehusaba la llamada de los medios. Es su obligación pueden decir algunos. Pero en la era del plasma, de las comparecencias virtuales sin preguntas y del parapeto de los gabinetes de prensa, la disponibilidad del delegado a la hora de informar y de afrontar los asuntos más espinosos, incluso los más conflictivos para la administración, han hecho a Rubio Mielgo merecedor de este premio. No todos los políticos tienen esa disponibilidad cuando la situación es tan difícil.

Esos son los galardonados. Podrían haber sido otros. Son premios simbólicos, llenos de intencionalidad. El resultado los podréis ver la semana que viene en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Sólo queda dar las gracias a nuestros clientes, nuestros colaboradores que son parte fundamental del engranaje de estos reconocimientos. Gracias muy especiales a Galletas Gullón, Muebles Paco, URBASER, Toyota Palencia, DENTOMEDIC, UCI AUTO, Floristería Quirce, Clínica Veterinaria Santiago Fernández, VICAPAL, Peluquería Mari Mar, Frío Palencia, Quesos Campos Góticos, Selectos de Castilla, DIAGRIMON, Cerveza de Torquemada, Agua de Lebanza, No Solo Desguace, MUNCHEN STUDIO COCINA y Colchonería Morrison. Gracias a estas firmas por su compromiso y apoyo.