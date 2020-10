Ciudadanos pide "menos secretismo" con la llegada de Progestión a Peñafiel

Ciudadanos pide al equipo de gobierno que aporte más información sobre la llegada de Progestión a Peñafiel. El portavoz del partido en el consistorio, Tomás Veganzones, asegura que ha tenido que enterarse por los medios de lo que supone la llegada de esta asociación a la localidad, y cree que la falta de información ha generado la pedida de firmas en una plataforma online. "Preguntamos en el último pleno si habían mantenido reuniones con Progestión por la llegada de la asociación al municipio. Nos dijeron que sí, que está financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no lo han contado en su momento. Esto ha generado conflicto, han pedido firmas incluso, más que nada para pedir explicaciones de lo que se va a hacer, porque no se ha dicho", cuenta Veganzones.

"Nos llama la atención que se den dos decretos por obras a esta asociación el 6 de septiembre. Entonces pedimos que el alcalde si se ha reunido con ellos, tranquilice al pueblo y diga qué actividad se va a realizar. Nos gustaría escuchar que es una asociación de carácter internacional y es él el que da los decretos y autorizaciones. Podría haber dicho que va a dar 40 puestos de trabajo, que va a dar dinero a algunas tiendas para la comida, entonces le pedimos menos secretismo, y creemos que no ha estado a la altura de la situación", añade.

De la misma forma, Veganzones ha querido advertir al equipo de gobierno por la situación de la piscina municipal, que estará cerrada hasta el próximo año. "Nos llamó la atención que el alcalde dijera que no está pensado abrir la piscina, y no entendemos por qué si hay un protocolo no se abre, además marcando prioridad a gente que así lo necesita, porque hay gente que por prescripción médica tiene que hacer nado, y a ver qué pasa con el personal de la piscina que está en ERTE y aquí nadie dice nada porque nos tenemos que enterar por los medios", denuncia.

Por otro lado, el edil del partido naranja ha repasado las mociones y preguntas que presentaron en el último pleno, recordando cuestiones como las tasas "que en un principio se comprometieron a suprimir y que luego se han seguido cobrando", la situación del mercadillo, su vigilancia y seguridad, o la proyección de una película este viernes en el polideportivo, entre otras. Sobre esta última Veganzones dice que "Peñafiel ha sido el único municipio de España en el que se ha puesto una plaza portátil para hacer eventos culturales" y no entiende "que se haga en el polideportivo para que la gente se desplace en vehículo, no hay bares cerca ni a 500 metros y esperemos que no haga frío porque solo funciona un 5% de la calefacción. Con este tipo de actuaciones se queda en evidencia", sentencia.

La intervención al completo de Tomás Veganzones en nuestro tiempo de Hoy por Hoy Peñafiel puede reproducirse en el siguiente audio.