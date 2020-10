Inmobiliaria Caraballo: ¿Vender por tu cuenta o contratar una inmobiliaria?

Lamentablemente, una inmobiliaria suele estar asociada a comisiones altas y a mala praxis. Esto es debido a que, en los tiempos del boom inmobiliario, cualquier persona tenía una agencia, se cometieron barbaridades que generó una mala fama merecida. La crisis se llevó más del 80% del sector y sólo se quedaron aquellos que fueron capaces de sobrevivir por sus conocimientos. Pero eso pasa en todas las profesiones, todos conocemos a personas que han ido a restaurantes y no han sido bien tratados y por eso no dejan de salir los fines de semana a otros restaurantes.

Una agencia sirve para ayudar al vendedor y comprador en todo el proceso, para que no se pierda el tiempo, para sacar el máximo dinero posible en la venta de la casa y para evitar muchísimas situaciones y problemas que ocurren en las compraventas. ¿Eso quiere decir que cualquier agencia es válida? No, hay que entrevistarse con varias, como cuando se hace una obra y se piden 3 presupuestos. Con eso hay que valorar qué ofrecen, cuáles son sus resultados y por supuesto cuál es el coste.

Si una inmobiliaria lo que va a hacer es poner el piso a la venta con un cartel en la ventana, poniendo un anuncio en internet y cobrando una comisión por no hacer nada, es normal que las personas decidan vender de manera particular.

Sí, se puede vender por particular sin problemas, pero siendo consciente de que hay que tener conocimientos en muchos aspectos. Por ejemplo, el vendedor debe saber valorar el inmueble correctamente. Es decir, si el precio no es el correcto, no tendrá éxito en la venta. Debe hacer una estrategia de marketing para que vengan compradores y debe filtrar a esos compradores para que puedan pagar la vivienda. Debe estar, también, pendiente de las visitas, evitar que entren desconocidos en la vivienda; debe saber firmar un contrato de arras y debe realizar todo el papeleo necesario para la venta (cancelación de cargas, tramitación de VPO si procede, tramitación de herencia si procede… etc.).

Con todas estas consideraciones, lo primero que ofrece inmobiliaria Caraballo es claridad. Sus profesionales estudian si la idea del vendedor es factible, porque todo el mundo vende por un motivo. Hay que analizar, por lo tanto, cuál es la realidad de si se puede vender y/o si se puede comprar aquello que se desea. Lo siguiente es proporcionar un estudio real de mercado de por cuánto se puede vender la vivienda y en qué plazo.

Carballo también da tranquilidad. Realizan un marketing distinto e innovador con técnicas como el Home Staging para darle más valor a la propiedad. Consiguen que todas las personas que vean la casa, ya lo hayan hecho antes por realidad virtual y así nadie pierde su tiempo. Por último, la inmobiliaria cierra la venta con un contrato blindado y resolviendo toda la documentación necesaria y ayudando con la tramitación de impuestos. ¿De verdad que no merece la pena poner la operación más importante de tu vida en manos de profesionales?

Escuche la entrevista completa a Joaquín Caraballo en Hoy por Hoy Sevilla:

Inmobiliaria Caraballo tiene cientos de clientes satisfechos porque anteponen los intereses de sus clientes a los propios, por eso venden en una media de 44 días, tienen una cartera de compradores de más de 1000 personas esperando y han recibido varios premios a nivel nacional.