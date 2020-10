Los seis secretos de las redes sociales para "engancharnos"

Antes eras lo que tenías, ahora somos lo que compartimos. Cuando colgamos una foto, ¿qué compartimos? Y, lo más importante: ¿qué nos hace sentir?

Esta semana la red social Instagram cumple 10 años. Una red muy visual que ha dado voz a influencers, conectado a millones de personas y ha hecho que más de uno saque partido económico a los seguidores que tiene. Creamos marcas personales a través de las redes, ya que si no pagas por el producto, el producto eres tú. ¿Cómo nos enganchan? ¿Dónde está el límite entre la salud y una posible “adicción”?

Durante la última década, las redes sociales han provocado cambios profundos en la forma de comunicamos. Sin embargo, no está claro si algunos de estos cambios puede afectar ciertos aspectos del comportamiento y causar trastornos psicológicos. “Ya no podemos considerar las redes sociales como algo novedoso, llevan muchos años formando parte de nuestras vidas. Hoy, los adolescentes no recuerdan un pasado en el que no hubieran estado presentes de un modo u otro. Parece que llegaron para quedarse. Pero también es cierto que junto a esa omnipresencia no son pocas las voces que alertan de los posibles peligros asociados a su abuso: pérdida de privacidad, de seguridad, adicción, etc”, admite el psicólogo y autor de Niños sin etiquetas, Alberto Soler.

Varios estudios han indicado que el uso prolongado de las redes sociales puede estar relacionado con síntomas de depresión. Además, algunos autores han mostrado que determinadas actividades que hacemos en redes pueden estar asociadas a una baja autoestima, especialmente en adolescentes. “Es cierto, diferentes investigaciones han encontrado asociaciones entre problemas emocionales de toda índole (ansiedad, depresión, problemas atencionales, etc.) y un uso abusivo de las redes sociales. Pero, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿El uso de redes sociales lleva a sufrir ansiedad y depresión, o acaso las personas con ansiedad y depresión tienden a ver estas redes como un refugio?”, plantea Soler.

