Ribó insiste en que no debe haber responsabilidades políticas por el fraude en la EMT

El Partido Popular insiste en que es muy grave que en el borrador de dictamen de la comisión de investigación sobre el fraude de la EMT en el Ayuntamiento de València no se determinen responsabilidades políticas ni se mencione la figura del exgerente para eximirle de toda responsabilidad y facilitarle que tenga un despido improcedente y que cobre una indemnización.

Además, la portavoz del PP, María José Catalá, ha anunciado que han trasladado ese borrador al Tribunal de Cuentas porque, a su juicio, es un auto de inculpación del propio equipo de gobierno que se puede derivar en responsabilidades contables por la mala gestión del dinero público.

Los populares están elaborando su propio informe, aunque hoy han remitido una carta al equipo de gobierno en el que aseguran que se ha incumplido con el plan de trabajo de la comisión, porque no se ha escuchado a todos los comparecientes, se suponía que el informe se elaboraría en una reunión y que el debate de las conclusiones sería público, retrasmitido por streaming y 10 días después de contar con el informe. Insisten en que la comisión no se puede cerrar en falso porque todavía no han recibido todos los informes solicitados.

Ciudadanos pone el foco también en el PSPV

Mientras, Ciudadanos pide que la EMT sea intervenida por el Ayuntamiento. Su portavoz, Fernando Giner cree que Giuseppe Grezzi no puede continuar en la presidencia de la empresa pública por la estafa de 4 millones, pero también por no llegar a un acuerdo con los sindicatos, lo que ha provocado una huelga.

Ciudadanos va a presentar su propio dictamen alternativo, con más de 70 páginas y 26 iniciativas para favorecer la recuperación de la EMT. Además, Giner cree que el alcalde Joan Ribó tiene que ser reprobado por llevar un año defendiendo al concejal y al exgerente. También pone el foco en la posición del PSPV en este asunto. Lamenta las concesiones de Sandra Gómez a Compromís para seguir en la vicealcaldía.

Y ¿qué dicen en el PSPV?

Pues a la presidenta de la comisión de investigación, la socialista Elisa Valía, le parece muy cínico que el Partido Popular ponga el grito en el cielo por una supuesta falta de protocolos en la EMT cuando ellos estuvieron gobernando durante 24 años. En 2015 no había ningún protocolo elaborado y se empezaron a desarrollar, aunque la envergadura de la empresa hace que sea una tarea compleja. Valía recuerda que el PP dejó la EMT arrasada y al borde de la quiebra.

Para Compromís no hay responsabilidades políticas

En la misma línea, el alcalde Joan Ribó, que recuerda cómo estaba la EMT cuando dejó el gobierno local el PP. Cree que el borrador del dictamen es correcto porque, a su juicio, se ha hecho un estudio serio del tema y se han abordado los problemas de la empresa pública.

Problemas que pasan por la falta de protocolos de ciberseguridad y similares, que se han avanzado, pero se ha demostrado que queda mucho trabajo por realizar. Ribó no cree que se tengan que depurar responsabilidades políticas. Los jueces determinarán las penales, pero insiste el alcalde en que Grezzi y el exgerente han realizado correctamente su trabajo.

Y en cuanto al posible cese de María Rayón que se sugiere en el borrador, Ribó cree que no debe ser despedida porque lo que se expresa en el dictamen es que estaba dirigiendo dos áreas importantes, como son la de administración y la de personal, áreas que se propone que se separen a partir de ahora, por lo que, según el alcalde, habría que reorganizar las funciones y que Rayón siga, pero solo con una de las competencias.