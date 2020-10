"Es inhumano que estando embarazada no me dejen entrar al baño ni sentarme en la oficina del SEPE"

Pilar Pascual, una mujer de Castelló embarazada de casi 9 meses, lamenta las condiciones de espera, sin poder siquiera sentarse ni ir al cuarto de baño, en la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, de la capital de la Plana.

La joven ha denunciado en los teléfonos de Radio Castellón que la oficina no ha facilitado sillas para poder sentarse durante su espera para ser atendida en las oficinas del SEPE de Castelló y que tras preguntar al personal de seguridad si podía ir al baño, estos le han negado el acceso. Pascual califica de inhumanas estas condiciones y considera que es básico poder sentarse o que se facilite el acceso al cuarto de baño, especialmente a personas con patologías.

Pascual asegura que después de tantos meses conviviendo con el virus, y cuando se ha trasladado a la ciudadanía el mensaje de volver a la nueva normalidad, estas situaciones son inadmisibles:

“Me ha parecido indignante y me he sentido vulnerable. Creo que en un edificio publico deberían dar ejemplo. Me parece básico que alguien pueda acceder a un baño, especialmente personas con patologías o como es mi caso, embarazada, que necesitamos ir al baño cada cierto tiempo. Es inhumano, después de tantos meses conviviendo con el virus y cuando se nos ha pedido que retomemos, entre comillas, la vida con normalidad.”