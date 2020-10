Catorce tutores en cinco cursos en el Isidro Parga Pondal de Oleiros

Hasta catorce tutores han tenido los alumnos de 2º A de Primaria del colegio Isidro Parga Pondal de Santa Cruz, en Oleiros, en los últimos cinco cursos. Casi tres tutores por curso desde 4º de Infantil hasta marzo de este año, antes del confinamiento. Es la denuncia de los padres que denuncian que tanto cambio ha repercutido negativamente en los niños y niñas. Advierten de que iniciado este curso, lejos de solucionarse, la situación se ha agravado en el departamento de orientación.

Los padres afirman que son siete los docentes que imparten materias en esta clase y algunos son tutores de otros cursos. Algo que entienden es contrario a la recomendación del protocolo Covid de intentar minimizar la rotación de personal y profesorado.

Lucía López, portavoz de los padres de los 25 alumnos del 2º A de Primaria del Isidro Parga Pondal recuerda que serían necesarios más cuidadorese: "hai so unha coidadora para todo o centro, compartida, non está asignada a ningun alumno, so cando se lle require en casos puntuais, pero consideramos que é necesaria para a nosa aula unha coidadora".

Critican también que el tutor de esta clase sólo pueda impartir matemáticas, lingua galega y castellana, ya que se prima la formación plurilingue sobre las tutorías. Este profesor tiene que rotar por diferentes cursos impartiendo una materia en la que es preciso dominar inglés. Tanta discontinuidad en la tutoría dificulta y ralentiza procesos como los de identificación, valoración e intervención de necesidades específicas del alumnado, señalan las familias.

Piden a la Consellería de Educación que valore la posibilidad de desdoblar el grupo, una tutorización estable, un espacio adecuado a las necesidades de los alumnos del grupo y que permita la atención individualizada. Reclaman asimismo un mobiliario que permita el mantenimiento de una mínima distancia entre los niños y niñas.