"Creo que tenemos la mejor plantilla del grupo"

La dirección deportiva de la Cultural ha calificado el reciente mercado como una ventana "horrible" debido a la situación actual, pero que deja un gran sabor de boca en la casa blanca superando incluso sus propias expectativas. "El 1 de julio pensé que tendríamos una plantilla mucho peor. Es un éxito. Es una de las mejores de la categoría, la mejor de nuestro grupo para mí", apuntó Ricar Pozo en su habitual balance post mercado donde apuntó a la afición y al esfuerzo del director general para lograr aminorar la reducción del presupuesto y poder retener a las estrellas del equipo, Dioni, Kawaya y Héctor Rodas. A ellos se dirigió para elogiar su actitud durante unas semanas en las que fueron rechazadas ofertas importantes y para hacerles ver que el proyecto, junto a ellos, será largo.

Pozo analizó una por una las situaciones individuales. Entre las salidas, señaló que el adiós del meta Leandro Montagud se puso encima de la mesa con su representante la semana posterior al play-off porque el gran objetivo era Andoni Zubiaurre. La decisión de ceder a Lucas al Rayo Majadahonda, donde tendrá un duro hueso en Dani Sotres, incluye una "una cláusula de minutaje".

En cuanto al canterano Aarón Piñán, el director deportivo asumió en primera persona la responsabilidad "por no haber sabido hacerle entender las ganas que tenemos de que triunfe aquí. No vamos a abandonar al chaval. Le visualizo como el capitán de la Cultural dentro de unos años". Tras no encontrarle una salida, tarea que dejaron en manos de su representante, Aarón, a priori, entrenará con el primer equipo y mantendrá la ficha con el filial, "un fracaso para el club", dijo. En enero volverán a la carga para su cesión.

Tras reconocer la laguna numérica en el lateral derecho, Ricar reconoció que se priorizó reforzar el ataque, valoró positivamente las cualidades de Chiampichetti, al que se quiso fechar en enero, y lanzó un mensaje contundente a un jugador sobre el que debe girar el plan Cabello: "para Sergio Marcos no hay excusa esta temporada. Tiene una calidad fuera de esta categoría, pero tiene la obligación de ser intenso y estable".

Los elogios llovieron sobre la mayor parte de los futbolistas. Del portero Diarrá señaló que "entrena como un niño y juega como un diablo", considera a Castañeda "un gregario de lujo" y confirmó el rol de comodín que tendrá Eric Montes ante la ausencia de un recambio para Mario Sánchez en el lateral. La razón de esta carencia, la grave lesión de Juan Rodríguez, su recambio natural y que será operado este jueves. En este sentido el club agradece el comportamiento de Aitor Fernández al renunciar a su licencia hasta enero a la espera de nuevas pruebas médicas sobre la dolencia que desde hace casi dos semanas sufre en la rodilla.