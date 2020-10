Garrido admite las diferencias en el seno del Gobierno pero asegura que no se contradicen

El consejero de Transportes y miembro de Ciudadanos, Ángel Garrido, ha admitido en la tarde de este miércoles las diferencias entre su partido y el PP dentro del Ejecutivo madrileño. Garrido, sin embargo, afirma que dichas diferencias no son incompatibles. "Estamos diciendo cosas distintas pero no contradictorias. Una es que las cosas van mejor, como ha explicado el consejero de Sanidad, y por otro lado hay que insistir a la ciudadanía en que no debemos descuidarnos", ha señalado el consejero de Transportes después de que este mediodía el vicepresidente Ignacio Aguado se haya desmarcado de las tesis de Escudero insistiendo en que "la situación es preocupante" por la alta incidencia de coronavirus en la Comunidad.

En la Sesión de control al Gobierno de La Ventana de Madrid, en la que también ha estado Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos. Garrido ha defendido la fortaleza de la alianza entre PP y Ciudadanos. Serra ha acusado a Ciudadanos de estar sosteniendo un Ejecutivo que da cabida a las tesis de Vox. "Ayuso gobierna bajo las condiciones de Vox", ha afirmado, para cargar después contra el fanatismo que, a su juicio, caracteriza a la presidenta. "No hay pin parental en la Comunidad, porque para eso está Ciudadanos", ha respondido Garrido asegurando que Ciudadanos modula las políticas tanto de izquierdas como de derechas.

Garrido ha sido tajante respecto a las posibilidades de una moción de censura o de una convocatoria electoral, al invitar a quien las pide a "dejar de hacer el ridículo". Según el responsable de Transportes, no es momento para plantear un cambio de Gobierno. Serra le ha recordado la dimisión de 14 cargos del Ejecutivo de Ayuso desde que llegó al poder, el último de ellos el ya exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, de Ciudadanos.

La portavoz de Unidas Podemos ha recalcado también la falta de inversión en recursos sanitarios durante la pandemia y ha criticado la reforma de la Ley del Suelo de la región que, "desprotege a los ciudadanos". Su oponente en el debate de esta tarde ha señalado que los servicios públicos madrileños son los mejores de todo el país y que la Ley del Suelo no es más que "una modificación puntual" para facilitar trámites y evitar absurdos.