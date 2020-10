La 31 FAM i els Flashy Ice Cream brillen en la darrera nit de La Mercè

Per fi va arribar el dia que tants mesos portàvem esperant, el dia del concert d'ELS40 a Les Festes de La Mercè. A les 19:00 en punt es van obrir les portes per tal que els oients que havien exhaurit les invitacions en tan sols uns minuts accedissin a l'anella Olímpica de Montjuïc, tot seguint les indicacions i els procediments higiènics necessaris, fent-ho de forma segura i responsable. Tot i la distància social necessària entre els assistents es notava el caliu que hi havia i les ganes de viure una nit màgica plena de música. Centenars de persones seguint el concert en directe i gairebé un miler d'espectadors que seguirien el concert de forma telemàtica a través del nostre Instagram, YouTube o a través de la nostra web esperaven en ganes que es donés el tret de sortida.

A les 19:45 la Maria López i l'Uri Mora donaven la benvinguda als assistents amb una classe de Zumba de part dels amics de VivaGym, que va fer a més d'un moure's i ballar animadament (això sí, sempre des de la cadira), i que va fer pujar la temperatura de cara al que havia de venir.

Tot seguit, els assistents esperaven amb moltes ganes el concert dels Flashy Ice Cream, que a més presentaven per primera vegada sobre un escenari les cançons del seu darrer disc Don Gelato. Les ganes amb què van sortir sobre l'escenari es van notar des del primer moment, i van oferir un concert a l'alçada del que s'esperava d'un dels grups més prometedors del panorama català. A més a més, ens van sorprendre amb alguns convidats com La Santa Salut, Chill Charly o Curos, amb qui van fer una versió acústica que va deixar a tothom bocabadat.

Després dels Flashy Ice Cream i per tancar de la millor manera les Festes de La Mercè amb ELS40 era el torn d'un dels grups referents de l'escena urbana catalana. La gent va embogir a l'escoltar l'anunci dels 31 FAM, que van pujar a l'escenari al voltant de les nou del vespre. Un concert ple dels seus èxits on 'Valentina', 'Sincero' o el seu més recent 'Un plan B' no hi van faltar, fent que la gent cantes les cançons més fort que mai perquè s'escoltés la seva veu des de sota les mascaretes. Una hora d'energia desenfrenada sobre l'escenari per demostrar que malgrat la pandèmia i haver de cancel·lar alguns concerts, la banda està més en forma que mai.

A les 22:00 en punt i puntuals com un rellotge es va donar per finalitzat el concert, i just quan s'acomiadaven del seu públic donava inici el piromusical i la fi de les festes de La Mercè més estranyes que es recorden, però que, malgrat tot, es van poder tirar endavant i donant un missatge molt important: la cultura és segura, i és molt necessària. Ens veiem l'any vinent, on esperem que la situació ens permeti abraçar-nos i veure-us les cares a tots i a totes.

Gràcies per haver fet realitat la celebració de La Mercè en aquest 2020 als nostres patrocinadors: Eugin, Esic, Viva GYM, Mobles La Fàbrica, NitBus i CityScoot.