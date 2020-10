Marcha atrás de la Generalitat: Las discotecas no reabrirán

Se ha decidido a última hora de esta noche, la primera en la que tenía que haber entrado en vigor la medida, pero que no se acabó publicando en el Diario Oficial de la Generalitat. Los responsables del Departament de Salut han sido los que han decidido dar marcha atrás porque los datos no son buenos (el riesgo de rebrote ha subido 40 puntos en dos días) y está en los 234. Un riesgo muy alto.

Además, en las últimas horas los médicos habían protestado contra esta reapertura. El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, a través de Twitter, hablaba de medida inoportuna que complicaría el control de la pandemia.

El ocio nocturno está muy indignado y habrá que ver si mantienen la acampada en la plaza de Sant Jaume, ante el Palau de la Generalitat. La Guardia Urbana de Barcelona les quería desalojar, por la visita del Rey de mañana.

Hasta las tres, con mascarilla y sin bailar

La resolución que se iba a implantar en Cataluña, y que por el momento no tendrá efecto, permitía la reapertura de los locales de ocio nocturno hasta las tres de la madrugada, sin poder utilizar las pistas de baile, que debían estar ocupadas por mesas y sillas, mientras el aforo del local no podía sobrepasar el 50% y todo el público tenía que usar mascarilla cuando no estuviera consumiendo.

Las autoridades catalanas consideraban que con esta reapertura de discotecas y salas de baile se podía evitar la proliferación del botellón y de las fiestas ilegales, potenciando el ocio nocturno regulado con prevención ante el coronavirus.

La reapertura también respondía a la presión ejercida por las patronales de ocio nocturno Fecasarm y Fecalón para reactivar un sector que ha sido de los más castigados por las medidas anti-Covidien, tras detectar que muchos brotes originaban en estos locales.