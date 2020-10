Torpe, alegre, inconsciente, responsable... ¿cómo educar sin caer en las etiquetas?

No es fácil ser consicentes de ello, pero todo el mundo en mayor o menor medida etiqueta a los demás, y es un hecho, que también pasa con mucha frecuencia en el ámbito familiar, desde el "mira que eres torpe", hasta el "ya lo hago yo, que no se te da bien".

Sonia Hermida, que cada miércoles habla de maternidad políticamente incorrecta en Hoy por Hoy A Coruña, nos ha presentado a Alberto Soler, co autor junto con Concepción Roger de "NIños sin etiquetas".

Soler entiende que usar etiquetas es un proceso de simplificación del cerebro que forma parte de nuestro día a día y que, cuando dirijimos esos adjetivos hacia un objeto, pueden no ser muy perjudiciales, pero sí cuando los enfocamos hacia los demás, especialmente a los niños. Alerta de la problemática de esta costumbre familiar a la que exponemos a los más pequeños: "A partir de los 2 años, las personas comienzan a forjarse una imagen de sí mismas, y ¿de quién se van a fiar? de su familia, sus profesores, de las personas que más quieren ya que, ¿por qué les van a engañar?".

Pesimista, triste, inconsciente... sin quererlo estamos limitando a esas pequeñas personas, que comienzan a creer eso de sí mismas y cuando se tengan que enfrentar a situaciones, lo harán desde esas creencias y desde el prejuicio de esa etiqueta, sea positiva o negativa: "Ese niño va a enfrentarse a situaciones menos demandantes y va a tender a comportarse de acuerdo con la etiqueta que le han puesto".

¿Cómo educar sin caer en las etiquetas?

Es fundamental ser conscientes de nuestras palabras, de los que les decimos y la repercusión que esto podría tener, y una vez detectamos que existe una etiqueta, ayudando a que se enfrenten a ella y caigan en la cuenta de que no es real, ponerlos en situaciones que demuestren una realidad contraria, que vean su capacidad con sus propios ojos: "no eres tan torpe, porque fíjate lo que acabas de hacer, ir con la bici sin ruedines, por ejemplo".

Recuerda Soler que es más fácil no poner la etiqueta, que luego quitarla y que por suerte, cada vez la sociedad es más consciente y tiene más presentes estos tics que a veces arrastramos sin darnos cuenta, desde la escuela hasta las familias.

¿Cómo conseguir que ellos no etiqueten a los demás?

Sonia Hermida recuerda que nosostros, los mayores, nos despistamos, pero que ellos "se quedan con todo", y que somos su espejo, algo que comparte Alberto Soler, que añade que justo cuando no estamos alerta "ellos están apuntando - esto es lo que tengo que hacer, así es como me tengo que comportar", por tanto tratemos de no etiquetar y ellos no aprenderán a hacerlo".