Acercamiento entre los grupos municipales para pedir inversión para Linares

El pleno municipal en sesión ordinaria, celebrado hoy de forma telemática, ha acordado redactar un manifiesto conjunto e institucional para instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central el cumplimiento de las inversiones comprometidas con Linares, especialmente a la ITI. Ha sido la conclusión tras el debate generado a raíz de una moción de Linares Primero para "reprobar a la Junta". Entre las intervenciones, Javier Bris, como portavoz de Cilu Linares dudaba de la ITI y sus efectos positivos para Linares comparándola con la escasa efectividad del plan Linares futuro. Pero, además, veía necesaria incluir la reprobación del Gobierno de España, que aun no ha definido la parte de la ITI que le corresponde invertir en Linares y provincia. "Nos sorprende que sea usted Señor Fernández quien defienda esta moción, cuando ha estado 20 años de la mano con ellos y hasta los últimos años no fue suficientemente crítico. Cuesta entender que después de 40 años de gobierno socialista, vayamos a reprobar a uno que sólo lleva dos", decía Bris.

Por su parte, la portavoz popular, Ángeles Isac, entienden que "esta moción no viene a mejorar la situación de Linares" y pide un voto de confianza a la Junta que se ha comprometido a que habrá más inversión para Linares en próximos paquetes de la ITI. "Hubiera sido más prudente tener un poco de paciencia para ver la segunda parte de la ITI. Lamento que se produzcan estas situaciones, pero hay que apostar por los gobiernos para que apoyen a la ciudad de Linares".

El PSOE matizaba que su apoyo a la moción de Linares Primero vendría condicionado por incluir el término "Gobierno de la Junta de Andalucía" y no sólo reprobación a la Junta de Andalucía. Y no así al Gobierno Central, pues entiende que éste aun no ha podido aprobar sus presupuestos lo que condiciona la inversión en la ciudad, "es lógico esperar a que presenten los proyectos" antes que criticarlos, "sería actuar de manera cicatera". El portavoz, Daniel Campos, pedía que se votaran por separado los puntos.

Tras la exposición de los partidos, Fernández aceptaba los matices a su moción, pero remarcaba la necesidad de apremiar a los Gobierno a que cumplan los compromisos con esta ciudad. Finalmente, tras el debate se ha decidido dejar el tema sobre la mesa hasta consensuar la semana que viene un manifiesto conjunto con el mismo objetivo, pero dirigido a ambas administraciones regional y central.

Ha sido la única moción que tendrá desarrollo, puesto que las dos del PSOE han sido rechazadas por los partidos gobernantes. Una sobre educación para instar a la Junta a solventar el problema de los comedores escolares y porterías en cuatro colegios de la ciudad y otra para crear una comisión especial y participativa contra el Covid-19.

Además. El Pleno del Ayuntamiento de Linares ha aprobado por unanimidad una moción institucional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra este viernes, 10 de octubre