Deniegan la RMI a una familia porque un requisito es convivir durante seis meses y su bebé acababa de nacer

Lola Moto tiene 22 años y junto a su marido Marcos tuvieron al pequeño Juan el 24 de marzo. "Ahora le tengo un poco acatarrado. Es un niño muy bueno, no se queja de nada ni cuando está malo, duerme toda la noche de un tirón. Pesa ocho kilos, va genial", cuenta Lola.

Los tres viven junto a su suegra en una vivienda en Moratalaz y con los 580 euros que recibe la mujer por la Renta Mínima de Inserción. "Ella paga la luz, el agua, el gas, la comunidad, el piso, compra la comida y con 580 euros no llegamos porque es un bebé y cada vez necesita más ropita, geles, pañales, potitos", explica Lola que no tiene trabajo y su marido gana poco haciendo algunos portes o con la venta de chatarra.

En mayo pidieron la renta mínima de inserción y ahora les ha llegado la resolución firmada en agosto. Les deniegan la ayuda porque la unidad de convivencia que forman tenía que haberse constituido seis meses antes de la solicitud y el pequeño había llegado hacía solo dos. "Me siento mal porque no es para lujos, es para mi bebé para que no le falte de nada", se lamenta Lola.

Desde la Consejería de Políticas Sociales explican que la Ley de Renta Mínima de Inserción es heredada pero que, aún así, es de obligado cumplimiento y que se trabaja en cambiarla hablando con las organizaciones del sector que ya han enviado sus propuestas, entre ellas, cambiar este requisito. Sin embargo, para para la familia de Lola la solución ahora sería volver a pedir la ayuda porque ahora Juan tiene seis meses.