Alaior repetirà experiència en solitari a Fitur 2021

Després dels grans resultats obtinguts aquest any, el proper gener Alaior tornarà a tenir estand propi a la segona fira de turisme més important del món, FITUR, augmentant el seu espai a 48 m2.

Aquesta edició, en un any especialment marcat per les nefastes conseqüències de la pandèmia de la Covid-19, i en un context de necessitat de recuperació de la indústria turística, FITUR es perfila com una trobada clau per tots els professionals d’aquest sector, amb l’objectiu de generar un entorn de confiança per empreses i destinacions.

José Luis Benejam, batle d’Alaior, ha destacat que «la presència d’Alaior a FITUR és un projecte de continuïtat. De la constància i la perseverança surten els fruits i les oportunitats. És important que seguim en aquesta línia de promoció, apostant per consolidar la marca Alaior».

En aquest sentit, Benejam també ha remarcat que «Alaior, emmarcat indubtablement dins tot el que té a veure amb Menorca, necessita presentar-se al món com un destí segur i necessita tornar a situar tota la seva àmplia oferta turística en el fons d’atenció mundial. Malauradament, aquest estiu hem vist com constantment Menorca, tot i tenir una bona situació pel que fa a la pandèmia, era posada dins el mateix sac que Mallorca i Eivissa, que tenien unes dades molt pitjors que les nostres. Això no hauria de ser així. En l’àmbit turístic, Menorca, i per tant Alaior, tenen un producte molt diferenciat al de la resta de les Balears que s’hauria de particularitzar amb relació a les altres illes».

Durant l'assistència a FITUR, tal com es va fer durant l'última edició, es singularitzarà Alaior a través de l'excel·lència turística sostenible i la cultura com a pol d'atracció per a turistes amb sensibilitat ecològica i artística, per complementar el ja tradicional producte “sol i platja”.

Els dies en què es desenvoluparà la fira, del 20 al 24 de gener de 2021, es realitzaran contactes directes amb agents especialitzats als quals se’ls donarà a conèixer l’oferta turística del municipi. A més, també s'exposaran al públic general tots els atractius artístics, naturals, culturals i comercials amb què compta Alaior: jaciments arqueològics, patrimoni artístic, propostes culturals de primer nivell i les diverses opcions en hoteleria, hostaleria, comerç i indústria.

Així mateix, es tornarà a desenvolupar una completa programació d’activitats i presentacions per presentar tant als mitjans de comunicació com a les persones assistents els productes de les empreses co-expositores, i el municipi en general.

Finalment, Benejam ha comentat que «les empreses d’Alaior dedicades a qualsevol sector relacionat directament o indirectament amb el turisme tenen la necessitat, ara més que mai, de dirigir-se a tot el món per donar-se a conèixer, des d’una plataforma des de la qual mostrar les seves especificitats, aquelles que les converteixen en autèntiques i originals davant dels seus competidors».

Fins al moment, són 14 les empreses que participaran juntament amb l’Ajuntament i finançaran la iniciativa. El consistori vol remarcar que el termini per participar juntament amb l’Ajuntament roman encara obert, i que qualsevol empresa del municipi que ho desitgi es pot unir al projecte.