La vacuna de la gripe, este año más importante que nunca

Vacunarse contra la gripe este año será más importante que nunca. Así lo han comunicado en la presentación de la campaña de vacunación de la gripe en Palencia por parte de la Delegación Territorial de la Junta, donde han incidido en que la coincidencia de la pandemia del coronavirus con los meses de mayor incidencia de la gripe, sumado a la concomitancia de algunos síntomas, podría suponer un incremento de la presión asistencial y una saturación en hospitales y centros de salud.

La campaña de este 2020 se desarrollará del 13 de octubre hasta el 13 de diciembre y cabe recordar que la vacunación es gratuita, voluntaria y universal para los grupos que la tienen recomendada. Las dosis disponibles para Palencia alcanzan las 42.780 y como novedades este año se han incrementado los grupos de riesgo a quienes se recomienda la vacuna, incluyendo personas con hipertensión crónica, trabajadores de centros educativos y mujeres en los seis meses posteriores al parto. Además los mayores de 75 años institucionalizados recibirán una vacuna distinta, que será tetravalente y con una mayor carga de antígenos.

La campaña se extenderá el tiempo necesario para facilitar el acceso de la población de forma escalonada y con cita previa, dirigiéndose a los centros de salud a través de teléfono o de la web Salud Castilla y León y la app "Sacyl Conecta".

No se conocen contraindicaciones para vacunar a personas que han superado la COVID-19 pero, para minimizar el riesgo de transmisión, se recomienda posponer la vacunación hasta finalizar el periodo de aislamiento. Además los contactos estrechos de un caso confirmado podrán vacunarse una vez superado la cuarentena sin haber desarrollado síntomas. Y las personas hospitalizadas por COVID-19 o recientemente hospitalizadas pertenecen al grupo diana de vacunación por lo que deben ser vacunadas; el personal sanitario establecerá el momento adecuado para administrar la vacuna.

Se espera además que los hábitos de higiene adoptados con motivo del Covid19, como lavado frecuente de manos o uso de mascarillas, puedan contribuir a reducir significativamente la incidencia de la gripe este año.

Recuerdan desde la Junta que los grupos de riesgo a los que se recomienda la vacunación son: Personas mayores de 60 años, adultos y niños mayores de seis meses que padezcan enfermedades crónicas, así como personas con discapacidad y/o déficit cognitivo (síndrome de Down, demencias, etc.), niños y adolescentes, de seis meses a dieciocho años, que reciban tratamientos con acido acetilsalicílico, personas con obesidad mórbida, personas con implante coclear o en espera del mismo, niños de entre seis meses y dos años de edad con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas, mujeres embarazadas, en cualquier momento del embarazo y en el puerperio, si no se han vacunado, personas institucionalizadas de cualquier edad, que residan en instituciones cerradas: geriátricos y centros de asistencia a enfermos crónicos, con discapacidad, etc. , personal de servicios públicos esenciales: otros trabajadores sanitarios (oficinas de Farmacia) y sociales, emergencias sanitarias, bomberos, policía, Protección Civil, instituciones penitenciarias, etc. y personal de Educación, de todas las etapas educativas, ya sean docentes o no.