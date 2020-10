El covid no afecta a la educación secundaria de Peñafiel

Que este año no es uno más, está claro. Que hay que ser más cautos y dejarse la piel para que todo funcione, también. Pero si las cosas funcionan, es porque se están haciendo bien. Es la lectura que puede sacarse de lo que llevamos de curso educativo en Peñafiel, donde en materia de secundaria, el IES Conde Lucanor ha seguido impartiendo clases con la mayor normalidad posible en estas circunstancias. Su director, Manuel Salvador, reconoce que se han dado varios casos positivos o sospechosos de covid en el centro, pero se ha aplicado un protocolo exitoso.

"Sí que ha habido algunos alumnos que han dado positivo por familiares pero no han acudido al centro. También ha habido profesores confinados por el positivo de algún familiar, como yo, que acabo de volver. Solo con los niños en un lado y mi mujer al otro lado no ha sido positivo, pero ha quedado claro que con las nuevas tecnologías podemos seguir las clases estando unos chicos en casa, otros en el centro e incluso yo desde mi casa también", cuenta.

María García, profesora de matemáticas del centro, explica que este está siendo un curso muy excepcional. "Está siendo diferente este curso, sí. Es más trabajo para los profesores porque por las mañanas te dedicas a los que están en clase y por la tarde los que están en casa, pero no queda otra", apostilla.

La adaptación de los jóvenes peñafielenses y de la comarca ha sido diversa, según cuentan ambos, donde algunos no se lo han tomado muy en serio y en edades diferentes. "A lo mejor un 20-25% se lo ha tomado un poco a broma, pero también yo creo que tiene que ver el verano que hemos pasado, las no-fiestas... Los alumnos están en unas edades complicadas en las que se confían, pero tratamos día a día de hacerles ver lo peligroso que es este virus. La verdad es que la mayoría sí lo entiende y tiene cuidado, y lo hace bien. Solicitamos también la ayuda de las familias para que también estén metidos. Los pequeños y los mayores son los más responsables, los que están entre medias son los que más complicado lo ponen", aseguran.

Pero el confinamiento sin lugar a dudas ha hecho mella. Las clases online se notan, no son lo mismo que las presenciales ni tienen esa cercanía, y quien no trabajó en su momento ahora le cuesta más volver a los hábitos. "Tenemos que hacer un plan de refuerzo y recuperación para repasar todo, pero al final esto es algo que hacemos siempre. Los chicos cuando vuelven a clase se olvidan de todo durante el verano, y todos los años repasamos lo dado en anteriores cursos. Ahora el problema es que quien no tenga tanto hábito de trabajo le va a costar más adaptarse", sentencia Salvador.

La charla con ambos docentes puede reproducirse en el siguiente audio.