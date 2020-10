Escrivá no concreta cuántas plazas de acogida habilitará por si "hay administraciones que se echan atrás"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoce que Canarias presenta un número de plazas "insuficientes" para responder al aumento de llegada de migrantes que experimenta el Archipiélago con casi 6000 personas arribadas a las Islas a bordo de pateras o cayucos este 2020.

Para fortalecer el sistema de acogida, José Luis Escrivá ha anunciado en una entrevista en la Cadena SER en Canarias en Hoy por Hoy El Drago que en los próximos PGE y en el Plan de Resiliencia presentado por Pedro Sánchez este miércoles va a haber una dotación concreta para políticas de acogida en las Islas. "Tenemos que adquirir propiedades y estamos haciendo las dotaciones presupuestarias adecuadas para el próximo año con el fin de reforzar todo el sistema de acogida en España y en concreto en las Islas", ha añadido.

De hecho, al margen de la búsqueda de espacios en colaboración con diferentes administraciones públicas, actualmente valoran el uso potencial de 40 centros "de naturaleza privada". "Esto requiere en ocasiones cambios de uso por parte de los ayuntamientos, y esto lleva su tiempo y no es rápido", ha reconocido el ministro.

Aún así, Escrivá ha señalado que "ante la vulnerabilidad de las Islas en la llegada de migrantes por mar" se ha pasado en los últimos nueve meses de las 100 plazas de acogida a las 3000. Un número que, según ha avanzado, se verá incrementado próximamente, aunque sin convertir "Canarias en una gran red de acogida". Sin embargo, no ha querido aventurarse a lanzar una cifra concreta de plazas porque en los últimos meses "ha habido operaciones que creíamos ultimadas y ha habido administraciones que se han echado para atrás".

Aunque ahora el Ministerio de Defensa ha comunicado que cede para uso civil el Acuartelamiento de Las Canteras (La Laguna) por estar en desuso, el responsable de la cartera de Migraciones del Gobierno de España ha reconocido que otros cuarteles bajo el mando de Margarita Robles no podrán utilizarse para acoger a migrantes porque, sin haber "problemas entre ministros", en España a veces no son fáciles "los procesos de coordinación entre ministerios" y "por ahora no va a ser factible".

La realidad es que hasta que se ultime este catálogo de bienes inmuebles de acogida humanitaria, los hoteles tendrán que seguir utilizándose "como hacen otros países como Francia o Reino Unido en situaciones de emergencia".

José Luis Escrivá, que estará tres días de visita en Canarias para conocer de primera mano el repunte migratorio que vive el Archipiélago, se desplaza este jueves a Tenerife para mantener diferentes encuentros con el presidente Ángel Víctor Torres, el delegado del Gobierno, y representantes de la patronal hotelera. Al día siguiente estará en Gran Canaria donde prevé desplazarse al muelle de Arguineguín en compañía del presidente del Cabildo, Antonio Morales, y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Por último, durante la mañana del sábado estará en Fuerteventura junto al presidente del Cabildo majorero, Blas Acosta, para valorar otros recursos de acogida.