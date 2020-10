El 9 d'Octubre alcoià reconeix l'esforç col·lectiu contra el coronavirus

Alcoi, en el marc de la celebració de la Festa de la Comunitat Valenciana, ha volgut reconèixer l’esforç de tota la societat i en especial de totes les persones que han estat treballant per a lluitar contra la pandèmia de la COVID-19. En aquest 2020, a l’homenatge a la cultura i la història valenciana també s’ha sumat el relat del coronavirus. El qué ha passat a Alcoi, a la nostra societat, durant els últims set mesos i subratllar la tasca que han fet els ciutadans durant aquesta crisis. Paraules d’agraïment que ha quedat palés a l’acte institucional del 9 d’Octubre celebrat al Teatre Calderón d’Alcoi.

L’actor alcoià Xavi Miraha conduït aquesta gala que s’ha iniciat amb la música interpretada per la Corporació Musical Primitiva, dirigida per Jordi Monllor. Rere les notes, han arribat les paraules ja que els assistents han escoltat el manifest escrit per Llúcia Martín. La catedràtica de la Universitat d’Alacant en Literatura Medieval ha tingut paraules de record a l’escriptora Isabel-Clara Simó, que va faltar el passat mes de gener, fent referència a la situació derivada del coronavirus i una menció especial a la llavor dels docents durant la pandèmia. Al seu discurs, que reproduïm a continuació, també destaca als premiats amb el 9 d’Octubre i acaba amb versos d’Ausiàs March.

Tot seguit, l’alcalde d’Alcoi, Antonio Francés, ha lliurat el Premi 9 d’Octubre, en la categoria d’individual, a José María Segura Martí. Una distinció per a la seua dedicació, durant més de 40 anys, “a l’estudi, conservació i difusió del patrimoni històric i cultural alcoià”, com ha explicat Mira a la presentació. Segura, en aquesta entrevista, agraeix el reconeixement.

El premi col·lectiu ha estat per a tots “aquells alcoians i alcoianes que amb la seua voluntat han ajudat a la ciutat a enfrontar-se a la pandèmia”. Professionals i voluntaris que han pujat a l’escenari i en nom de tots ells ha rebut el Premi 9 d’Octubre Enrique Barbeito, gerent del Departament de Salut d’Alcoi.

El Premi 9 d’Octubre col·lectiu “conservarà i custodiarà l’Ajuntament d’Alcoi en record d’aquests fets” com ha informat Xavi Mira als presents a l’acte.

Una entrega que ha acabat amb el discurs a càrrec del batlle, Antonio Francés.

Amb les notes del pasdoble “Un moble més” s’ha escrit el punt final a aquest acte del 9 d’Octubre.

Balls, música i llibres

La festa del 9 d’Octubre a la capital de L’Alcoià també ha tingut compassos per al ball gràcies a l’actuació que ha realitzat el Grup de Danses Carrascal acompanyat pel Grup de Dolçainers i Tabaleters La Cordeta a la Plaça d’Espanya.

El carrer Sant Nicolau ha sigut escenari de dos passacarrers a càrrec de la banda jove de la Societat Musical Nova d’Alcoi i del Grup de Dolçainers i Tabaleters La Degollà i la Fira del Llibre en Valencià ha estrenat ubicació a l’avinguda del País Valencià amb molt bona acollida.

Les llibreries Natura, Universal, Detroit i Llorens estan oferint desenes de publicacions en valencià. Una fira que romandrà oberta hui fins a les 20 hores, demà dissabte de 10 a 20 hores i el diumenge d’11 a 14 hores.