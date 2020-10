¿Qué fue de los Arandabonos?

El PSOE exige al Ayuntamiento arandino que ponga en marcha con carácter inmediato los ‘Arandabonos’. El equipo de gobierno aceptó la propuesta del primer grupo de la oposición de habilitar una partida económica para crear una serie de incentivos económicos para que los clientes compren y consuman en esta localidad. Es una forma de estimular la economía y ayudar al pequeño comercio y la hostelería a paliar la grave crisis económica, que está provocando que muchos establecimientos echen la persiana.

Dice Laura Jorge que a pesar de que en una comisión del área de comercio celebrada el 12 de agosto parecía que la medida había quedado perfilada a falta de pequeños matices para llevarla a cabo con carácter inmediato, a día de hoy no tiene noticia de en qué punto se encuentra el proceso. La concejal socialista habla de dejación por parte del equipo de gobierno y denuncia la falta de sensibilidad que está demostrando con estos sectores. “Tras debatirlo en esa comisión se quedó de acuerdo en ciertos puntos que había que variar y en principio comenzar con ella de inmediato, pero desde el 12 de agosto tampoco sabemos nada más y aunque somos conscientes de que muchas veces las cosas no se hacen tan rápidas como nosotros queremos, que quede claro que no estoy echando la culpa para nada los técnicos, que están tramitando por ejemplo el tema de subvenciones al alquiler de manera excepcional, estoy preguntando a este equipo de gobierno a qué espera para sacar estos bonos para que la gente salga comprar a nuestros comercios, que están cerrando, para que se mueva liquidez y dinero en nuestra localidad, no sé si lo van a dejar para la campaña de Navidad vistas las fechas”, denuncia Laura Jorge, que añade que “es muy triste ver tantas tiendas, tantos bares, tantos restaurantes cerrar porque no pueden más y que ellos no trabajen la suficiente para sacar adelante estas medidas, que si es verdad que no pueden paliar la crisis, pero sí que pueden ayudar”.

Mercadillo semanal

El grupo socialista está esperando del equipo de gobierno que mueva ficha con respecto a otra cuestión relacionada también con el comercio, en este caso ambulante. A raíz de que la Junta de Castilla y León limitó al 50% el aforo del mercadillo semanal, el Ayuntamiento mantuvo el 27 de agosto una reunión con los vendedores para buscar alternativas a esta reducción. Los comerciantes no están por la labor de trasladarse al sector Centro Cívico, mucho más amplio que la ubicación actual, porque consideran que se alejan otro poco más del centro, como ya ocurrió en su día cuando se les desplazó de la Plaza Mayor al barrio Allendeduero, y esto juega en contra de sus intereses. El equipo de gobierno no acepta, por su parte, su propuesta de que se les conceda un segundo día de mercadillo. El PSOE propuso una solución intermedia, que consiste en habilitar la calle Antonio Baciero para que haya un mayor desahogo, pero desde entonces la cuestión parece estar también en punto muerto. “El PSOE simplemente solicitó que sea abierta una calle, que es la de Antonio Baciero, paralela del mercadillo, para que se pudiesen colocar todos los puestos, no hemos pedido ninguna obra faraónica y hasta hoy, 9 de octubre, no sabemos nada ni de nuestra propuesta ni de nuestros informes, pero como podéis imaginar todos, nos esperamos la respuesta, lo que una vez más nos demuestran las ganas de ayudar que tienen a estas familias, que lo único que están reclamando es trabajar y ganarse el pan de su familia de una manera digna”, critica la concejal, que insta a los miembros del equipo de gobierno a “se pongan a trabajar y hagan las cosas de una vez, que sus ciudadanos necesitan y no están a la altura”.