Ziganda: "Nuestro trabajo es hacer un partido difícil para el Sporting"

El Real Oviedo ha tenido hoy su penúltima sesión de entrenamiento antes de recibir el domingo en el Carlos Tartiere la visita del Real Sporting en una nueva edición del derbi asturiano. Un partido para el que los azules tendrán las bajas confirmadas de Rodri, Giorgi Aburjania, Juanjo Nieto y Alejandro Arribas, a quienes se podía sumar Borja Sánchez.

Muchos asuntos de actualidad para un José Ángel Ziganda que hoy se ha pasado por la sala de prensa de El Requexón para repasarlos uno a uno y analizar el partido frente al cuadro rojiblanco.

Escucha la rueda de prensa de José Ángel Ziganda.

"El equipo está bien, entrenando duro consciente del partido del domingo. Motivado para intentar sacar los tres puntos. El partido va a ser igualado y competido. El Sporting viene en una gran dinámica y casi perfectos en defensa, no han encajado gol . Y arriba están teniendo efectividad. Vendrán con una confianza alta pero nuestro trabajo es hacer un partido difícil para ellos, y que nuestras fortalezas se impongan a las de ellos", comentó en primer lugar sobre el derbi frente al Sporting.

"La clasificación no tiene tanta influencia, se demuestra todos los años. Es cierto que me gustaría llegar con más puntos y en otra dinámica de resultados. Es un partido especial que se vive con mucha intensidad en toda Asturias y somos conscientes de ello. Veremos cómo se desarrolla", añadió al ser preguntado por la situación de la tabla.

"El equipo de casa sale perjudicado cuando no tiene a su afición. Vamos a jugar en nuestro campo, sin nuestro público y preferiríamos jugar con él. No va a ser así y salimos perjudicados, pero es algo que llevamos todos en esta era post COVID", comentó sobre el hecho de vivir un derbi sin público.

"Sí me planteo jugar con dos delanteros pero tenemos otras posibilidades. No sabemos si vamos a contar con Borja, Nahuel y Viti pueden jugar ahí, Javi Mier ya lo tenemos... tenemos que ver y el domingo decidiremos", afirmó sobre la opción de ver dos delanteros en punta.

Además el técnico habló sobre Borja Sánchez: "Tenemos que ver cómo llega, si es que llega. Y en qué condiciones tanto anímicas como físicas está. Una semana en casa no es lo ideal para preparar un partido en Segunda. Si hubiera entrenado toda la semana, jugaría. Si está en la convocatoria seguro que podrá participar".

"Me parece muy bien. No se la razón por la cual estaban rotas, pero es un buen ejemplo para todos. Que haya rivalidad, que haya derbi y el orgullo de quién es el mejor. Esa disputa es bonita, sana y le da un picante y orgullo al deporte. Llevarlo a temas extradeportivos no es buen ejemplo para la sociedad y los tiempos tan duros que vivimos. Es bueno que se normalicen y que la disputa solo sea deportiva", sentenció Ziganda sobre las relaciones del club con el Sporting.

Los azules tendrán el domingo un recibimiento por parte de los aficionados carbayones en la bajada al estadio Carlos Tartiere hora y media antes del partido, respetando la distancia de seguridad y siguiendo toda las medidas como han pedido APARO y Symmachiarii.