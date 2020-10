Nueva concentración en el Colegio de A Rabadeira

La comunidad educativa del Colegio A Rabadeira de Oleiros se concentrará de nuevo a las dos de la tarde en demanda de soluciones a las carencias de profesorado y espacio que impiden cumplir el protocolo antiCovid. Faltan profesores y falta personal auxiliar, las instalaciones del colegio están obsoletas y las aulas son muy pequeñas. El centro se construyó hace 53 años. Los problemas de espacio provocan que haya dos turnos de comedor, los niños del primer turno pierden una hora de clase.

Denuncian que la Xunta no ha aumentado el personal a pesar de la necesidad de más profesorado para garantizar las medidas de seguridad durante la pandemia. Aseguran que los profesores tienen horarios sobrecargados y es imposible atender todas las necesidades, Mariluz es una de ellas: "Reivindicamos las carencias que estamos sufriendo, no los profesores sino nuestros alumnos, y las aulas son el espacio que son, están super pobladas de niños y no puedes ni pasar entre las mesas, casi vas rozando con ellas. Seguimos con el mismo personal que el año pasado, aquí no aumentaron nada".

Explican que en el comedor no se puede garantizar el metro y medio de distancia entre los alumnos. Eso sumado a la falta de personal hace imposible mantener los grupos burbuja aislados, como establece la Consellería de Educación.

Señalan que todos los escritos remitidos a las autoridades educativas siguen sin respuesta.