El Depor viaja a Bembibre con Uche pero sin Rolan

A poco más de una semana de que empiece la Liga, el Depor recupera a una de sus piezas básicas. Y es que el Deportivo citó ya al nigerniano Uche Agbo para tener minutos en un amistoso. El centrocampista participará del último duelo de pretemporada. Será en Bembibre y frente al Valladolid Promesas ( sábado, 18:00h) . Tras su llegada hace dos semanas, Agbo no había estado disponible para el entrenador de Castrofeito. El nigeriano se había lesionado en Tenerife en el mes de junio. Desde entonces, ha completado distintas fases de su recuperación hasta el día de hoy.

Vázquez convovó a 19 jugadores para el duelo ante los pucelanos. Además del debut de Uche Agbo, también se podrá ver por primera vez en esta nueva etapa con la camiseta del Deportivo al atacante Borja Galán, que sufrió una lesión en esta pretemporada. Galán sí viajó a Pontevedra el miércoles, pero no tuvo minutos. El que no está entre los citados es Salva Ruiz, cuya lesión es menos grave de lo que se imaginaba en un principio y sólo sufre una sobrcarga que no le complicará empezar la competición con garantías.

Por otro lado, el Deportivo no ha citado todavía para el amistoso a Diego Rolan. El charrúa fue la gran sorpresa en el último minuto del mercado de fichajes. Su llegada a A Coruña se produjo contra todo pronóstico, ya que el Depor pretendía deshacerse de él por su alta ficha. Según Richard Barral, Director de Fútbol, ninguna de las ofertas fue suficiente. El delantero, que llegó este miércoles a la ciudad de A Coruña, participó en los dos últimos entrenamientos a las ordenes de Vázquez. Sin embargo, todavía no fue incluido en sus planes.

Visita de Mollejo al entreno

El ex jugador del Deportivo, Víctor Mollejo, acudió este viernes a la ciudad Deportiva de Abegondo para saludar a los que hasta hace unas semanas eran sus compañeros en el Depor. Mollejo, ahora enrrolado en las filas del Getafe, aprovechó el parón de Liga en Primera para volver a Galicia a visitar a sus amigos. El canterano del Atletico de Madrid vió el entrenamiento en primera fila charló con los pocos supervivientes de su paso por A Coruña.