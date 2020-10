El Concello destinará lo que se ahorra con Vueling a ayudas al sector turístico

El Concello de A Coruña destinará el importe de la cuantía del contrato con Vueling, suspendido en las últimas semanas, a ayudas al sector turístico. El convenio entre el Ayuntamiento y Vueling tiene un importe de un millón 800.000 euros anuales. El pago se interrumpirá durante seis meses, lo que evitará un gasto a las arcas municipales de 900.000 euros. Si la situación de pandemia mejora, se podría retomar. El plan lo ha anunciado el concejal de Turismo, Juan Ignacio Borrego, como medida para paliar la crisis de los hoteles y la hostelería vinculada con la pandemia. No concreta, de momento, el importe: "Tenemos en mente no solamente un plan, sino que con este tema de la suspensión del contrato de vueling, hay una serie de recursos importantes que no se van a gastar, por tanto vamos a intentar aplicarlos a la mayor velocidad posible en ayudas directas para el sector y en eso estamos trabajando, para poder aplicarlos cuanto antes".

El sector asegura que la reducción de la ocupación hotelera en el mes de agosto ha sido de un 50% este año con respecto a 2019.

Sumada a la caída de precios, la reducción de clientes ha producido que la rentabilidad en el sector haya mermado de forma notable. En mes de septiembre no ha cambiado la tónica y ha sido también muy flojo. El presidente de Hospeco, de los hosteleros coruñeses, Richard Huerta, admite la necesiodad de un plan específico de promoción del turismo coruñés como destino gastronómico, seguro y no masificado: "Parecía que íbamos a remontar en el mes de agosto, pero también todo el efecto Fuenlabrada y todas la noticias que salieron de que si se confinaba la ciudad y demás, nos penaliza mucho, y hemos tenido muchísimas cancelaciones y al final hemos tenido un verano con menos trabajo de lo que esperábamos y necesitamos reinventarnos o hacer un plan".

La suspensión del contrato con Vueling se produce después de que la aerolínea pusiera de manifiesto que no podía mantener la oferta comprometida debido a las restricciones de movilidad generadas por la pandemia. El cese será temporal es hasta el 28 de marzo de 2021, cuando se dará por finalizada la temporada de invierno, y si los datos sanitarios mejoran, se podría restablecer el acuerdo. Vueling recortó vuelos nacionales y el único internacional: la conexión con Heathrow. El gobierno local afirma que se mantendrán los destinos nacionales, ya que la aerolínea no dejará de operar desde Alvedro, aunque no se puede descartar que se produzcan nuevos recortes de frecuencias.