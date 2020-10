El conflicte entre Talleres i la Liga Cordobesa de Futbol retarda el transfer de Bustos

El conflicte que manté el club de Nahuel Bustos, Talleres de Córdoba, i la Liga Cordobesa de Futbol -lliga regional que depèn de l'Associació de Futbol Argentí- pels percentatges que han de pagar els clubs en cas de traspassos internacionals pot retardar els tràmits perquè Bustos pugui jugar amb el Girona.

El jugador tenia previst volar ahir cap a Catalunya però encara continua al seu país. Algunes fonts havien apuntat en un primer moment que el retard era degut a què el jugador havia donat positiu per Covid 19 encara que l'entorn del jugador assegura que està plenament recuperat. El Girona confia que pugui aterrar a Catalunya durant el cap de setmana.

En tot cas, el que sí és segur és que la Liga Cordobesa encara no ha donat el transfer i ha presentat una demanda contra Talleres de Córdoba i la seva directiva reclamant el 2% de les vendes que va fer el club el 2020. Reclamen diners de com a mínim dos jugadors -va explicar el president de la LCF, Daniel Fernández, a Radio Gol- però hi podria haver tres casos més. De fet, fa uns dies li va presentar una factura a Talleres que superava els 76.000 euros.

Talleres, però, entén que no està obligat a abonar aquesta quantitat perquè les vendes a les que es refereix la Liga no són de jugadors originaris de Córdoba, que ja paga el percentatge que toca a l'AFA i ho considera una doble taxa. La federació regional, en canvi, diu que si es venen des d'un equip de la LCF "són originaris" i que la taxa consta als Estatuts que tots els clubs han subscrit.

L'advocat de la LCF, Alejandro Pérez Moreno, va explicar en una compareixença al programa argentí El Show en la Red, que aquest 2% és un percentatge que s'afegeix a totes les transaccions -una mena de taxa turística per entendre'ns- i entenen que Talleres les ha retingut en els casos denunciats.

La Liga Cordobesa tampoc veu clar el cas Bustos i, de moment, ha denegat el transfer perquè en la petició que li ha fet la Lliga de Futbol Professional espanyola (LFP) s'hi fa constar que Bustos arriba al Girona a préstec i sense càrrecs (Bustos arriba al Girona cedit pel City) i la LCF argumenta que s'ha anunciat que el Manchester City ha pagat 5'5 milions d'euros per un percentatge d'aquest jugador i, per tant, reclama el 2% corresponent.

Talleres argumenta que s'ha fet així perquè la fi del mercat de fitxatges a Espanya s'acabava i que, un cop se solucioni la paperassa, ja ho aclarirà. El president d'aquest club, Andrés Fassi, ha explicat a Ràdio Girona que, en breu, els advocats de l'entitat faran un comunicat documentant el cas.

Sigui com sigui, si el cas no es desbloqueja per la via ordinaria, el transfer de Bustos podria acabar tramitant-se. Ho faria l'AFA, l'Associació de Futbol Argentina -en això confia el Girona- o, en última instància, ho podria fer la FIFA argumentant el dret al treball.