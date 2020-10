Un bando insta a la solidaridad de los zaragozanos para no celebrar el Pilar

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha emitido un bando para recordar a los vecinos que este año no hay Fiestas del Pilar y ha pedido a la ciudadanía que sean "solidarios", "conscientes", "responsables" y que eviten comportamientos que ayuden a la propagación de la pandemia.

situación en madrid

EFE

El popular Jorge Azcón ha asegurado que "no es una buena noticia" lo que está sucediendo en Madrid y que "los madrileños no tienen que estar satisfechos", pero ha dejado claro que lo que ha sucedido es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón al Gobierno de la Comunidad y no al Gobierno de España, que debería sacar la conclusión de que no se pueden tomar medidas unilaterales, sin consenso ni diálogo. Frente a ello, ha recalcado que en Zaragoza están "muy satisfechos" con la filosofía puesta en marcha por el Gobierno PP-Cs "desde el primer día", que consiste en crear "los menos problemas posibles" y buscar soluciones. Eso pasa, ha proseguido, por el mayor diálogo y consenso posible con el resto de administraciones para que los ciudadanos sientan que los políticos hacen su trabajo.