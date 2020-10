Cuenta atrás de dos semanas para el URA Rugby

La Asamblea general de la FER celebrada el pasado día 2 aprobó el calendario de las diferentes competiciones nacionales para la temporada 2020/2021 sobre las fechas en las que se desarrollará, si bien dejando para el viernes día 9 el sorteo de las jornadas. En la misma participó Miguel Palanca, presidente de un Unión Rugby Almería que ya sabe que arrancará el 25 de octubre, pero aun no contra quién ni dónde. Encuadrado en el grupo C de División de Honor B, el XV ‘cruzado’ tendrá de nuevo once rivales, pero el sistema de competición no será el mismo dada la apretura de fechas. Así, este curso habrá tres fases: primera, disputando once partidos, uno por adversario inscrito; segunda, jugando cinco, y tercera, mediante playoffs. Será clave, por tanto, comenzar muy enchufados.

Para más detalles, la fase inicial consistirá en una liga regular de todos contra todos, pero solo a una vuelta, tras la que se establecerá una clasificación final del 1º al 12º de acuerdo al reglamento para competiciones a una vuelta. Una vez finalizada se disputará la segunda fase, habiéndose dividido en Grupo A y en Grupo B todos los equipos, todos dentro del genérico Grupo C de DHB, por supuesto, del primero al sexto por un lado y del séptimo al duodécimo por otro. Habrá otra liga regular de todos contra todos a una vuelta, o lo que es igual, la disputa de cinco jornadas más. Sin embargo, para establecer la clasificación se aplicará el reglamento para competiciones a doble vuelta, pues los resultados y puntos conseguidos en la primera fase entre los equipos que vuelvan a verse, se arrastrarán a la segunda.

Una vez finiquitadas esas dos partes de la competición se disputará la tercera fase, que será para ocho equipos. De tal modo, los dos primeros de cada grupo general de División de Honor B, junto con los dos mejores terceros, participarán en la Fase de Ascenso a División de Honor, que se disputará por sistema de eliminatorias a una vuelta y se partirá desde un ranking del 1º al 8º de acuerdo con la clasificación habida en cada grupo. En caso de empate, se ha fijado que se tengan en cuenta, de forma sucesiva, los siguientes criterios: puntos, mayor diferencia de tantos a favor y en contra, equipo con mayor número de tantos a favor, equipo con mayor cociente entre tantos a favor y en contra, equipo con menos expulsados definitivos y equipo con menos expulsados temporales, por último. Si no se resolviera la igualdad se determinará el orden por sorteo.

Por abajo, el sistema quedará igual que hasta ahora, ya que el último de cada grupo descenderá a categoría regional y el penúltimo jugará promoción, pero a un partido, con el segundo de la Fase de Ascenso de Regional a DHB, jugando en el campo del conjunto de categoría nacional. De finalizar la primera fase tal y como concluyó la primera vuelta del pasado campeonato 19/20, Unión Rugby Almería iría a la segunda fase con opciones de ascenso a la máxima categoría nacional, ya que tras once partidos era quinto, como al final del campeonato, y atesoró una suma de seis victorias frente a cinco derrotas, siete puntos encima de Liceo Francés en aquel momento, puente de diciembre.

Un aspecto llamativo de esta temporada es que, “en cada encuentro deberá de haber durante todo el tiempo que dure el partido al menos nueve jugadores considerados ‘de formación’, no deberá haber más de seis no de formación en el campo”. El sorteo del calendario de esta competición se efectuará el día 9 de octubre de 2020, viernes, a las 12.00 horas, en la FER. Momento desde el que URA sabrá la dureza de su intento de pasar el corte de la mitad de la tabla, ya que en las condiciones impuestas los partidos de casa serán vitales, si bien no se puede dejar escapar cualquier oportunidad de puntuar fuera. En el sorteo habrá dos ‘equipos X’, puesto que dos plazas están sin determinar. Al haberse producido la fusión entre CRC y CAU, ambos se unen en un único equipo en la División de Honor B y en otro que jugará regional, lo que abre la opción de dos plazas en el grupo C, a determinarse entre Mairena y Majadahonda, ascenso para el vencedor, y eliminatoria entre el perdedor y Hortaleza para la segunda.

Los chicos de Hernán Quirelli ‘Falu’ siguen trabajando en su pretemporada y al menos, a pesar de lo complicado de la situación motivada por la COVID-19, sí van a tener la ocasión de disputar un amistoso. Será este fin de semana ante CR Málaga en Rincón de la Victoria. Además de eso, y para coger ritmo, habrá un partido-entrenamiento el siguiente fin de semana en el Juan Rojas, pero sin rival, entre los propios integrantes de la plantilla unionista. Lo que sí es seguro, tal y como ha comentado Palanca, es “la absoluta seguridad en el desarrollo de los partidos, protocolo reforzado de la FER y nuevo protocolo de la FAR visado por la Junta”. Cabe recordar que, además de ser miembro de la Asamblea de la Española, forma parte de la Comisión para la Desescalada de la misma. Como un detalle clave para la buena marcha del equipo, el club ha renovado el apoyo de Grupo Playcar en los mismos términos, lo que hará que compitan de nuevo en ámbito nacional otra temporada más con esa denominación.