La sargento Gloria Moreno recurre el archivo de dos denuncias contra mandos de la Guardia Civil

La sargento del Seprona en Lanzarote Gloria Moreno ha afirmado que ya ha presentado un recurso de apelación contra el sobreseimiento, por parte del Juzgado Togado Militar Central número 2, de su querella contra el teniente coronel psicólogo Marcos Martín del Castillo por un presunto delito de deslealtad contra ella, adelantado por el diario La Provincia.

Moreno entendía que los informes elaborados contra ella, por acoso laboral a cuatro agentes, carecían de historial clínico y exploración psicopatológica de los acusados según reflejaba el informe pericial elaborado por el catedrático en psiquiatría y psicología médica, José Luis González de Rivera y Revuelta.

Sin embargo y según la Fiscalía, "no existe información falsa" en los documentos del teniente coronel. Además, la Abogacía del Estado afima que Gloria Moreno basaba su querella en "un informe médico completamente descontextualizado" y le acusa de actuar de forma temeraria y "mala fe". En el auto se sostiene que Del Castillo actuó "en todo momento con sujeción a la normativa reguladora de su competencia como facultativo, en cumplimiento estricto de su obligación".

La sargento ha reiterado que la falta grave que la abrió el teniente coronel psicólogo Marcos Martín del Castillo por acoso, terminó sin responsabilidad y que fue precisamente el informe pericial que indicaba la ausencia de determinados informes el que motivó la presentación de su querella.

Al Supremo por el archivo de su querella contra el ex coronel Arranz

Por otro lado, Gloria Moreno ha anunciado también la presentación de un recurso de amparo en el Tribunal Supremo tras el archivo de su recurso de alzada, por parte de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, después de que fuera sobreseida inicialmente por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife su querella contra el excoronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, Ricardo Arranz, el exgeneral de la Guardia Civil en Canarias, Juan Sánchez Medina, y contra un teniente coronel a quienes acusaba de un presunto delito de prevaricación.

La sargento del SEPRONA, que ha sido objeto de la apertura de hasta ocho expedientes que han terminado de momento en nada, consideraba que había sido injusta la apertura del que se le abrió en 2017, junto con la aplicación de una sanción, acusándol de proceder de “modo desconsiderado” ante el director del Consejo Insular Isla de la Graciosa, al que preguntó sobre los gatos cimarrones en la Octava isla. De hecho, un tribunal militar anuló la sanción pues entendía que no se había producido trato desconsiderado ni amenazas.

Ahora, la sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife basa su rechazo del recurso de alzada presentado por Moreno, su sobreseimiento provisional y el archivo de la querella en que "carece de la necesaria relevancia para incandinarlos en tipo del 404 del Código Penal" en el que se incluyen los casos de prevaricación por parte de un funcionario público y añade que "no se divisa (...) que los querellados dictasen una resolución contraria a derecho a sabiendas de su injusticia". Además, señala que la decisión fue respaldada por el capitán auditor y la asesora jurídica que intervinieron en el expediente sancionador.

Tras esta decisión judidicial, Gloria Moreno asegura que presentarán el recurso de amparo en el Supremo porque "no puede quedar así, no puede salir gratuito a una persona que provoque la apertura de expedientes que luego son falsos y que quede sin ningún tipo de responsabilidad, a los mandos no puede salirles gratis abrirles tantos expedientes sin ningún motivo".