El rei anima a afrontar la crisi "junts" i afavorir "un entorn estable"

Felip VI ha animat avui divendres a afrontar "junts" la recuperació econòmica per propiciar "un entorn estable i beneficiós" per a les empreses i traslladar "una imatge d'unitat" en el pla internacional d'acord amb la reputació que té Espanya.

El rei ha transmès aquest missatge d'unió durant el lliurament dels premis de la Barcelona New Economy Week, celebrada a l'Estació de França de la capital catalana al costat del president del Govern, Pedro Sánchez, per tal d'ajudar a reactivar l'economia amb projectes innovadors.

"Tenim l'oportunitat de fer millor les coses. I de fer-les junts", ha afirmat el monarca en el seu discurs, pronunciat en català i en castellà.

El rei ha destacat que Espanya s'ha llaurat "merescudament" una imatge internacional associada a la competitivitat i a l'excel·lència productiva, pel que ha fet una crida a "treballar junts per mantenir-la i per augmentar-la on calgui".

"Demostrem una imatge d'unitat que proporcioni un entorn estable i beneficiós per a les empreses, generant així major riquesa i ocupació", ha demandat el rei Felip.

Segons la seva opinió, una imatge internacional positiva contribueix "sempre de forma significativa a l'economia en termes d'inversió, d'ocupació i d'enfortiment del teixit local i impuls a la innovació".

Ni el president substitut de la Generalitat, Pere Aragonès, ni cap altre membre de la Generalitat participen en l'acte al retreure al rei que "no és benvingut" a Catalunya i que ha de demanar disculpes pel seu discurs del 3 d'octubre de 2017 després del referèndum il·legal.

A la plantada s'ha sumat l'alcaldessa Ada Colau, presidenta del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que ha justificat la seva absència en què Felip VI ha de donar explicacions sobre la fortuna del seu pare, Joan Carles I, i la seva marxa a Unió dels Emirats Àrabs Units.

En un context marcat per la pandèmia i la profunda crisi sanitària, econòmica i social, Felip VI ha admès que s'està davant "un temps inèdit" on "les dificultats són d'enorme envergadura".

No obstant, ha assegurat que tot i la incertesa, de "les dificultats, sorgeixen sempre noves oportunitats" i que per treure'n partit "no n'hi ha prou amb l'esperança o l'espera, cal estar preparats, cal buscar-les i cal saber aprofitar-les".

Felip VI ha tingut paraules d'elogi per a Barcelona, de la qual ha remarcat que és una ciutat que sempre s'ha caracteritzat pel seu "caràcter cosmopolita i modern" i ser un referent d'innovació.

Es tracta de la primera visita del rei a Barcelona aquest any, marcada per la polèmica que es va generar fa dues setmanes al no assistir a l'acte de lliurament dels despatxos als nous jutges per considerar el Govern espanyol que no era oportuna la seva presència a Catalunya.

A l'acte hi han assistit Teresa Cunillera, delegada del Govern a Catalunya; Pere Navarro, delegat especial del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), l'entitat pública que organitza l'acte, i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, el socialista Jaume Collboni.