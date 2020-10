El futuro presente de la inteligencia artificial

El futuro ya está aquí. La inteligencia artificial, que evoca a un futuro de humanoides y robots, es mucho más que el imaginario de una película de ciencia ficción. Es pagar la zona azul, encender un móvil, buscar referencias mediante la tecnología. De todo ello han hablado Xabi Uribe Etxebarría y Karina Gibert, expertos en la materia, con el periodista Juan Zafra, en el Congreso de la Felicidad y Nueva Realidad.

Uribe Etxebarría ha iniciado su intervención recordando que la inteligencia artificial es presente absoluto. “Ya está con nosotros. Y no ha venido para sustituir a los seres humanos, sino para servir como un complemento muy necesario”. El experto viene trabajando por encargo del País Vasco usando la inteligencia artificial para ayudar a luchar contra la pandemia en su empresa Sherpa.ai. “Por ejemplo, para predecir el número de UCI necesarias a siete días vista”.

Zafra ha puesto sobre la mesa el debate sobre seguridad y privacidad. “Es un debate filosófico más que real, porque no tienen que ser incompatibles”, ha respondido Etxebarría. Uribe ha contado que están trabajando en nuevos proyectos para avanzar en nuevas formas de vida, como, por ejemplo, los coches autónomos. “Estoy convencido de que servirán para reducir los accidentes”. Gibert ha contado que lo más difícil será la convivencia entre coches autónomos y otros conducidos por humanos. "Los coches terminarán teniendo sus circuitos propios y será muy práctico para quitarnos conflictos y aprovechar el tiempo de ir en coche".

Gibert trabaja asesorando a diferentes instituciones en Cataluña, como estudiando los servicios de salud mental, computación de datos para la toma de decisiones políticas y lo más reciente cómo diseñar estrategias mediante algoritmos para calibrar las necesidades de los servicios sociales. "Un gobierno puede tener en 20 minutos los resultados para saber cuál es la situación de ese departamento en su territorio". También ha hablado de series y plataformas digitales. "El recomendador es una figura que existe desde tiempo inmemorial", explica.

Y en el debate también se habló de tecnología y felicidad. “La inteligencia artificial no puede traer la felicidad, pero sí ayuda a buscarla. Ahora estamos buscando sistemas que salven vidas”, ha dicho Xabi Uribe Etxebarría. "Que te quiten la burocracia en la administración a golpe de botón hace muy feliz. Que me barra la casa un robot mientras me tomo un cóctel, también. Que recuperemos tiempo para ser más solidario o estar la gente que quiero, o cuidarles mejor... todo eso contribuirá a que seamos más felices", ha opinado Gibert.

Zafra introdujo también el efecto ético de la inteligencia artificial. "La Unión Europea ha abierto un marco de debate para asegurar que no se violan derechos humanos, el derecho a la información, a la intimidad. Se trata de imponer unos mínimos para evitar que estas inteligencias sean demasiado invasivas o ir más allá de lo razonable", ha explicado Gibert, quien ha dejado claro que es un "debate no cerrado". La experta cree que lo primero de todo sería consensuar una ética de mínimos. "Tendríamos que desarrollar una certificación ética que, por lo menos, permita al usuario saber hasta qué punto esa inteligencia artificial la cumple". De esa manera se evitarían o, al menos, se alertaría del uso político o económico de las redes sociales, como Facebook. "Tenemos que relacionarnos con la tecnología, adaptarnos a ella, saber de sus riesgos y cómo mejorar su uso", ha recomendado Gibert.

Y la charla ha terminado hablando de la brecha de género. La oportunidad que tiene esta nueva generación de evitar desigualdades gracias a la inteligencia artificial. Que las mujeres no se queden fuera del mundo de la informática, de enorme proyección laboral, es uno de los grandes retos actuales.