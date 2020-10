Almeida critica el estado de alarma y compara la situación de Navarra con la de Madrid: "Hay un señalamiento"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado la declaración del estado de alarma en Madrid y ha asegurado que las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid estaban dando resultados. "No se puede decir que restringir la movilidad en 47 zonas básicas de Madrid no es tomar medidas, porque no es cierto. Y reducir en un 25% los contagios no es una casualidad ni es un milagro, es una causalidad", ha señalado Almeida en una rueda de prensa.

En este sentido, Almeida ha acusado a Pedro Sánchez de "no dar opción" e "imponer el estado de alarma" cuando, asegura, en Madrid se estaban adoptando las medidas. Así, ha criticado que hay un "señalamiento" a Madrid, y ha comparado la situación de la capital con la evolución de la pandemia en Navarra. "Un navarro tiene el doble de posibilidades de infectarse que un madrileño, y el Gobierno no impone la alarma", ha indicado.

"No es justo y no es cierto decir que Madrid no ha adoptado medidas. Lo que no puede ser es que se señale a Madrid, esto es un problema de España y el que no lo quiera ver y quiera eludir sus responsabilidades culpando y señalando a Madrid, se equivoca", ha denunciado Almeida, que reconoce que las cifras son preocupantes, pero asegura que las medidas tomadas por la Comunidad de Madrid estaban funcionando.

Así, el alcalde madrileño ha destacado que "ha bajado el 25 % el contagio y el nivel de hospitalización", por lo que, para el alcalde de Madrid, "parece poco discutible de que las medidas estaban funcionando". Y sobre la presión en las UCI de los hospitales madrileños, que está por encima del 35 %, y la positividad por encima del 10 %, el regidor ha dicho que "por eso la Comunidad de Madrid pidió como criterio la capacidad hospitalaria", ya que, según Almeida, "Madrid tiene la capacidad de duplicar las camas de UCI en el caso de que fuera necesario y, por tanto, ese dato también se tendría que haber tenido en cuenta".

Y ha insistido en que las medidas del Gobierno son "autoritarias" y avisa: "Cuanto peor le vaya a Madrid económicamente, peor le va a ir a España", ha espetado.