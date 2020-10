ElPozo Murcia se despide del sueño de la Champions cayendo con honores

ElPozo Murcia y el FC Barcelona se batieron en la final de la UEFA Futsal Champions League 2020. Con un balance de 11 victorias blaugranas en 11 finales, el conjunto de Andreu Plaza partía de favorito sobre la estadística, pero los de Murcia querían romper la maldición con una férrea presión arriba. Muy incómodo salió el Barça, que perdió varios balones por la pesadez charcutera.

Eso no fue un problema para Ferrao, que una vez más sacó a pasear su calidad para batir a Espindola. El Barça ya cambió el guion con un gol en el minuto tres, dándole tranquilidad a su equipo. Los murcianos estaban tan metidos que siguieron presionando e incomodando, fruto de la tensión y la concentración sin bajar los brazos.

En el minuto siete vino la ocasión más manifiesta de ElPozo hasta el momento, Alberto disparó forzado para que Darío la empujase en boca de gol. El canterano la echó fuera de manera incomprensible. Eran buenos minutos de los pupilos de Giustozzi, que sobre el papel estaban siendo más intensos que su rival, pero faltaba abrir la cuenta particular.

En el mejor momento, tras un tiempo muerto del entrenador azulgrana, el Barça metió otro bofetón a los de Murcia. Aicardo sepultó el balón en las mallas de Espindola en el minuto 9 ante la tremenda desesperación del equipo de la ciudad del Segura. Dos ocasiones y dos goles, algo que empezó a inquietar a ElPozo. En ese instante, Giustozzi pidió tiempo muerto para transmitir a sus jugadores que no hiciesen caso del resultado, que quedaba un mundo para empatar.

A pesar de intentarlo, incluso con un balón a la madera, disparos de Matteus o Leo Santana y un seguro Didac bajo los palos azulgranas, no hubo manera de estrenar el luminoso del Palau para los murcianos, que tenían por delante toda la segunda mitad para dar la vuelta a la dinámica ante un Barça que iba cogiendo la confianza que le faltó en el primer tramo del partido.

La película continuó idéntica en la segunda parte. ElPozo estaba entrando en dinámica de precipitarse ante la defensa posicional del Barça con disparos desde 20 metros totalmente desviados, tanto de Matteus como de Fernando. Esa era precisamente la tónica donde no debía entrar el equipo charcutero, que veía como corría el reloj en contra.

En una de las grandes presiones que ElPozo estaba haciendo todo el choque, Leo Santana robó la bola en una anticipación y con la puntera, solo ante Didac, no perdonó para hacer el 2-1. Ahí empezaron las imprecisiones del Barça y los nervios del cuadro azulgrana, pero seguían muriendo los segundos y en el ecuador del segundo periodo volvieron a crecer los futbolistas dirigidos de Andreu Plaza.

A ocho minutos para el final, ElPozo ya acumulaba cinco faltas y la tensión podía cortarse de un solo soplido. Giustozzi sudaba en el área técnica, renunciando a las rotaciones habituales y dejando en pista a los que mejor estaban físicamente.

Didac hizo el partido de su vida, sacando manos y pies de la nada, impidiendo el gol de los de Murcia. Pero la casta charcutera era mayor y no se daban por vencidos los jugadores, que no dejaron de intentarlo. Fernando salió de portero jugador y en los dos últimos minutos llegó lo más frenético con un palo de los murcianos y con ocasiones que no entraron. Con la bocina final se desvaneció el sueño para el Murcia, pero los futbolistas se vaciaron y cayeron con honores.