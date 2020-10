El riesgo de infección se multiplica por 20 en lugares cerrados mal ventilados

De evidencia abrumadora. Así calificaron más de 200 científicos la posibilidad de contagiarse de coronavirus por el aire. La Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía no lo ha reconocido pero cada vez son más los que no tienen dudas. El científico zaragozano Jesús Santamaria, subdirector del Instituto de Nanociencia, y responsable de un laboratorio que se encarga de analizar las partículas del aire en la Universidad de Zaragoza, no tiene ninguna duda de que el contagio puede producirse por el aire. ¿Por qué lo tiene así de claro? Pues por una cuestión de tamaño. Los aerosoles que emitimos, por ejemplo al hablar, gritar, cantar o al toser, son tan pequeños que quedan suspendidos en el aire y llegan fácilmente a los alveolos pulmonares. Ese tamaño minúsculo de estas partículas infectadas las hace casi eternas, "tardan mucho en caer al suelo" y "llegan muy bien a los alveólos" como vía de entrada al organismo.

Ante esta nueva evidencia científica del contagio por aerosoles, el riesgo de contagio se multiplica por 20 en lugares cerrados donde es imprescindible la ventilación. Por eso Santamaría es tajante: "tenemos que ser muy serios con la ventilación, porque cuando estamos comiendo nos quitamos la mascarilla, estamos dos o tres horas sin protección en un sitio cerrado con poca circulación de aire y esto, si hay alguien infectado genera un riesgo alto de transmisión". De hecho, el científico zaragozano asegura que "cuando voy a un sitio cerrado, hay mucha gente al mismo tiempo y no hay ventilación, yo no me quedo".

Nuevas dudas

Pero, ¿qué tenemos que hacer para evitar el contagio entonces si vamos a lugares cerrados? ¿Se puede o no comer o beber en bares y restaurantes? ¿Cuándo nos podemos quitar la mascarilla?

Lo primero, imprescindible la protección. Hay que llevar mascarilla, sobre todo, en lugares cerrados. El problema surge cuando nos la quitamos para comer o beber y encima la música está a fuerte volumen y nos obliga a hablar alto. Por eso, Santamaría subraya la importancia de volverse a poner la mascarilla en cuanto no se coma ni se beba, estar poco rato expuesto a virus y mantener la distancia social de seguridad.