Alcoi com a projecte

Parlen a la ràdio l’escriptor Millás i Alba Rico, filòsof, de com és d’important per a les persones tindre un projecte. Posen l’exemple d’una persona que té aliment però deixa per més endavant menjar-se’l, per així poder gaudir-ne’n més; i això, poder tindre un objectiu i projectar-se, atorga significat al seu dia a dia. Somric. Tinc gent estimada que deixen el millor mos de l’entrepà o del pastí per a l’últim moment, per a assaborir-lo més. O que esperen amb deler el gelat que s’han proposat comprar en eixir a passejar.

De seguida, per eixes coses estranyes que té el meu cap, pense amb la peatonalització del nostre centre. De com un projecte beneficiós per a la ciutat i per al conjunt de la ciutadania ha pogut fer-se malbé perquè el govern d’Alcoi no ha mesurat bé els temps ni ha concentrat els seus esforços en argumentar, escoltar i contrargumentar per a que isca endavant. Perquè s’ha empenyat en donar a tastar el projecte abans de que estiguera ben cuinat i el resultat ha sigut tan nefast que molta gent d’Alcoi ja no se’n vol saber res. Tancar els caps de setmana el centre de la manera en com ho han fet ha sigut com un tall de digestió per a aconseguir fer una peatonalització amb un suport suficient de la ciutadania. I si no va endavant la peatonalització, o va endavant malament, no representarà només un greuge, un més, per al govern de Toni Francés sinó per al conjunt del nostre poble, que arriba a aquestes mesures tan bàsiques per al bé de la salut de les persones amb dècades de retard.

Moltes vegades, nosaltres mateixos com a Guanyar, hem dit que el PSOE no té un projecte clar per a Alcoi. Però crec que és més seriós que això. Crec que el problema és que no es veu capaç de dur a terme cap projecte. Perquè Rodes podria ser un gran revulsiu per a la ciutat, clar, si ho feren bé i a temps. Perquè fer una Smart City podria millorar la vida de la gent. Clar, si es fera bé. I és que la regeneració del centre històric seria fantàstica, però ho han de fer bé i, sobretot, a temps. Vull convèncer-me de que volen el bé de la nostra ciutat, però estic convençuda, i una dècada de decisions erràtiques així ho avala, que no tenen clar quin camí seguir per a aconseguir-ho.

Ara bé: la responsabilitat no és només d’aquest govern. Perquè el govern de Toni Francés és a la vegada causa i símptoma de com està Alcoi. Som les persones d’aquesta ciutat les que hem de construir l’horitzó cap al qual caminar juntes i junts, amb les nostres discrepàncies però tenint clar que volem l’Alcoi que ens mereixem, un Alcoi que ens aculla i ens reconforte en aquests temps difícils que ens ha tocat viure. Si nosaltres, com a poble, som capaços de construir eixe projecte col·lectiu, podrem ser la brúixola del nostre govern i no hi tindrà més opció que seguir allò que reclamem. Està en les nostres mans.