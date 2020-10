Varias asociaciones muestran en Algeciras su oposición a la reapertura de los CIEs

Diversas entidades con presencia o incidencia en la provincia de Cádiz han manifestado este martes su oposición ante la reapertura progresiva que se está produciendo de los CIEs existentes, en un contexto, aún, de pandemia y de cierre de fronteras, así como el rechazo al avance en la construcción del nuevo de CIE de Algeciras.

Consideran que urge concienciar a la ciudadanía sobre la realidad de estos centros, para muchas personas desconocidos, que son cárceles para inmigrantes, y que supone, en la práctica, la privación de libertad de muchas personas por el simple hecho de migrar, en busca del legítimo derecho a una vida mejor o huyendo de situaciones de persecución o peligro real, y que conlleva, de hecho, el encarcelamiento en unas instalaciones absolutamente inadecuadas y que atentan contra la dignidad del ser humano.

El pasado 23 de septiembre el Gobierno anunciaba el reinicio de la actividad en los CIEs, volviéndose a internar a personas en estos espacios de vulneración de derecho y sufrimiento, además en un contexto de pandemia mundial y de cierre de fronteras, lo cual imposibilita la ejecución del retorno de estas personas. A día de hoy, los CIEs de Canarias, Murcia, Barcelona y Madrid se encuentran operativos.

Apelan a que las autoridades competentes acaben definitivamente con esta medida, la experiencia de estos años ha demostrado que estos centros son ineficaces, que suponen una medida desproporcionada ante otras alternativas mucho menos gravosas, y que la normativa europea no te obliga a tener un CIE.

Durante este tiempo no se han llevado a cabo reformas de ninguna naturaleza que hayan supuesto un cambio en las condiciones de internamiento para que ahora se entienda que sí se garantizan los derechos más básicos. Particularmente grave es la situación del actual CIE de Algeciras, con resoluciones judiciales demoledoras sobre sus carencias, y donde entidades como el Defensor del Pueblo o la Fiscalía General del Estado han solicitado expresamente, en numerosas ocasiones, su cierre definitivo, debido al estado lamentable e irrecuperable de sus instalaciones.

Por otro lado, muestran su oposición al anuncio de construcción del nuevo CIE de Algeciras, proclamado como uno de los mayores centros de detención de la Unión Europea, y con un presupuesto inicial que supera los 20 millones de euros, que situarían a nuestra provincia en un punto negro de referencia en la vulneración de derechos humanos, constituyendo una inversión económica que nos denigra como sociedad, y que debería de tener como destino único la mejora de las instalaciones y servicios sanitarios, educativos, sociales o culturales, tan necesarios y beneficiosos para nuestra ciudadanía, y que crearían empleo de una manera digna y decente.

